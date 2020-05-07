Экономика

12:01 07.05.2020

Минэкономики предлагает обязать нерезидентов получать разрешение на инвестиции в стратегические предприятия

1 мин читать
Минэкономики предлагает обязать нерезидентов получать разрешение на инвестиции в стратегические предприятия

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает обязать нерезидентов получать разрешения на инвестиции в предприятия стратегической сферы у Межведомственной комиссии по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность.

Соответствующий законопроект министерство разместило для обсуждения на сайте.

"Разрешение на концентрацию субъектам хозяйствования - нерезидентами Украины, которые приобретают или намерены приобрести контроль над субъектом хозяйствования - предприятием в стратегической сфере, предоставляется в случае согласования сделки относительно совершения иностранных инвестиций Межведомственной комиссией по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на нацбезопасность", - указано в тексте законопроекта, предложенного к обсуждению.

Согласно сопроводительным документам к законопроекту, такие законодательные изменения направлены на избегание концентрации иностранного капитала в стратегических сферах экономики.

Предоставление Антимонопольным комитетом Украины или его административной коллегией разрешения на концентрацию иностранным инвесторам, которые собираются приобрести контроль над предприятием стратегического значения для национальной безопасности, возможно исключительно при условии согласования сделки указанной комиссией, пояснили в Минэкономики.

Теги: #разрешения #нерезиденты #инвесторы #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:20 05.05.2020
Продуктового дефицита и роста цен в Украине нет - Петрашко

Продуктового дефицита и роста цен в Украине нет - Петрашко

14:07 05.05.2020
Послы восьми вложившихся в "зеленую" энергетику Украины стран призвали не допустить невозврата инвестиций

Послы восьми вложившихся в "зеленую" энергетику Украины стран призвали не допустить невозврата инвестиций

14:04 05.05.2020
Программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты малым предпринимателям на срок до 2-х лет под 3% годовых - министр экономики

Программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты малым предпринимателям на срок до 2-х лет под 3% годовых - министр экономики

12:30 05.05.2020
Проект меморандума с инвесторами в ВИЭ будет наработан до конца недели – Буславец

Проект меморандума с инвесторами в ВИЭ будет наработан до конца недели – Буславец

10:20 05.05.2020
Глава Минэкономики Украины обсудил с промышленниками необходимость назначения профильного замминистра

Глава Минэкономики Украины обсудил с промышленниками необходимость назначения профильного замминистра

15:54 27.04.2020
Инвесторы сбиты с толку ростом фондового рынка США при "чудовищном" экономическом кризисе

Инвесторы сбиты с толку ростом фондового рынка США при "чудовищном" экономическом кризисе

16:59 24.04.2020
Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в Украине в 2020 г. до 60 млн тонн из-за дефицита влаги и пандемии

Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в Украине в 2020 г. до 60 млн тонн из-за дефицита влаги и пандемии

15:59 24.04.2020
Минэкономики планирует ограничить экспорт украинской кукурузы на уровне 29,3 млн тонн, УЗА – против

Минэкономики планирует ограничить экспорт украинской кукурузы на уровне 29,3 млн тонн, УЗА – против

15:25 22.04.2020
Минэкономики выделит 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области - Шмыгаль

Минэкономики выделит 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области - Шмыгаль

12:36 17.04.2020
ВВП Украины в 2020г упадет на 4,2% и восстановится в 2021г на 2,4% – консенсус-прогноз Минэкономики

ВВП Украины в 2020г упадет на 4,2% и восстановится в 2021г на 2,4% – консенсус-прогноз Минэкономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ШМЫГАЛЬ ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ КАДРЫ КАБМИН МИНИСТЕРСТВА

Все министерства за 2 недели создадут должность замминистра по цифровому развитию

НБУ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд

УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ГОСАУДИТСЛУЖБА

"Укрзализныця" работает с Госаудитслужбой по вопросам устранения нарушений в финдеятельности на 336 млн грн

ДЕПОЗИТЫ НБУ ИФС

Индекс финансового стресса продолжает снижаться, отток вкладов прекратился - НБУ

НАФТОГАЗ КОБОЛЕВ

"Нафтогаз" имеет на своих счетах 7 млрд грн, $1,74 млрд и EUR340 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

В ближайшие годы в мире усилится симбиоз высоких технологий и медицины – Шимкив

Сокращение профицита э/э "Энергоатома" не будет иметь заметного влияния на цену для конечных потребителей – "Укрэнерго"

Все министерства за 2 недели создадут должность замминистра по цифровому развитию

"Донбассэнерго" в апреле увеличило выплаты в бюджет в 1,8 раза

ФГВФЛ поддерживает досудебное урегулирование задолженности связанных с обанкротившимися банками лиц и ждет принятия соответствующего закона

Вопрос импорта электроэнергии для Украины не актуален из-за сохраняющегося профицита – глава Минэкоэнерго

Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд

Замглавы Минэкоэнерго Бойко задекларировал 6 млн грн доходов за 2019 год

"Укрзализныця" работает с Госаудитслужбой по вопросам устранения нарушений в финдеятельности на 336 млн грн

Доля иностранных инвесторов ВИЭ к лету 2020г составит более 30%, объем инвестиций – EUR2,5 млрд - эксперты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА