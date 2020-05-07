Доля иностранных инвесторов ВИЭ к лету 2020г составит более 30%, объем инвестиций – EUR2,5 млрд - эксперты

Доля иностранных инвесторов в установленной мощности электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), к лету 2020 года составит более 30%, а размер иностранных инвестиций в сектор достигнет EUR2,5 млрд, прогнозируют управляющий партнер компании Imepower Юрий Кубрушко и ее консультант Виктор Коваль.

"По нашим подсчетам, по состоянию на лето 2020 года доля иностранных инвесторов в установленной мощности ВИЭ-электростанций составит более 30%, что почти в два раза превысит долю ДТЭК, а размер соответствующих инвестиций достигнет EUR2,5 млрд.", – написали они в своей статье для интернет-портала "Энергореформа".

При этом эксперты считают недооценным вклад иностранных инвесторов в развитие сектора. "На протяжении последних лет отдельные политики и журналисты представляли "зеленую" энергетику Украины как сферу, в которой работают исключительно олигархи и лица, аффилированные с теми или иными чиновниками. При этом упорно игнорируется тот факт, что за прошедшие годы в этот сектор пришли многочисленные иностранные инвесторы", – подчеркнули представители Imepower.

Кроме того, Кубрушко и Коваль отметили, что большинство иностранных инвесторов запустили свои первые станции в Украине в 2019 году или еще достраивают их, из-за чего они малоизвестны за пределами сектора ВИЭ.

Среди крупнейших иностранных инвесторов, работающих в секторе ветрогенерации Украины, авторы статьи, в частности, указали компанию Vindkraft, владеющую ВЭС в Херсонской области общей мощностью 335 МВт, норвежскую компанию NBT, с 2019 года развивающую ветропарк Zophia мощностью 793 МВт в Запорожской области с предполагаемым объемом инвестиций свыше EUR1 млрд, а также реализующую вместе с французским партнером Total Eren проект строительства Сивашской ВЭС мощностью 250 МВт и объемом инвестиций EUR 376 млн.

Среди прочих авторы статьи указали люксембургскую компанию Longwing Energy, совместно с европейским фондом VLC Renewables осуществляющую проект строительства Запорожской ВЭС установленной мощностью 500 МВт и общим объемом инвестиций на уровне EUR800 млн. Кроме того, отмечают Кубрушко и Коваль, в Украине работают также американская компания Ukraine Power Resources (UPR), турецкая компания Guris, бельгийская Greenworx Holding, французская Akuo Energy и компания Ukr Wind Investment Limited.

В солнечной энергетике одним из крупных иностранных игроков является, по данным авторов статьи, норвежская компания Scatec Solar, запустившая в Украине несколько СЭС общей мощностью 188 МВт (инвестиции составили EUR194 млн), а также развивающая проект строительства СЭС "Прогрессовка" 148 МВт, инвестиции в которую запланированы на уровне EUR124 млн. Кроме того, представители Imepower указали среди крупнейших инвесторов китайскую корпорацию CNBM, владеющую 10 солнечными станциями общей мощностью более 300 МВт в Одесской и Николаевской областях. Авторы статьи указывают, что ранее эти объекты принадлежали компании Activ Solar братьев Андрея и Сергея Клюевых, но после ее банкротства в 2016 году права собственности на станции перешли к CNBM, которая на тот момент выступала основным кредитором.

Также авторы назвали среди работающих в секторе солнечной генерации Украины испанскую компанию Acciona Energia, канадскую TIU Canada, турецкую EMSOLT, корейскую GS Engineering and Construction, бельгийскую Upgrade Energy, норвежскую Norsk Solar, датскую Better Energy.

Как сообщил на круглом столе по проблемам электроэнергетики 5 мая гендиректор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук, доля ДТЭК на рынке ВИЭ составляет 22%. При этом он выразил надежду на сбалансированное решение по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики в Украине в результате медиации между отраслью и правительством.

Как сообщалось, послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

"Мы с оптимизмом смотрим на процедуру медиации, которую ваше правительство сейчас проводит с Секретариатом Энергетического сообщества и которая в ближайшие недели должна привести к консенсусному соглашению с иностранными инвесторами и соответствующими заинтересованными сторонами. Мы понимаем, что проект меморандума был подготовлен в процессе медиации. При условии необходимой доброй воли с обеих сторон этот меморандум может быть доработан, обеспечивая возможную основу для урегулирования", – говорится в письме, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время "круглого стола" "Преодоление кризисных явлений в украинской энергетике" в режиме онлайн 5 мая заявила, что проект меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будет разработан в течение недели для дальнейшего обсуждения правительством и участниками отрасли.