"Киевстар" в I кв. увеличил доход на 16%, EBITDA на 25%

Мобильный оператор "Киевстар" в январе-марте 2020 года увеличил общий доход на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 5,95 млрд грн, свидетельствуют данные финансового отчета акционера компании, международной группы Veon, обнародованные на ее официальном сайте.

"Увеличение было обусловлено главным образом ростом доходов от мобильной передачи данных, голосовой связи и фиксированной связи благодаря постоянному развертыванию 4G, увеличению трафика и ценообразования. Кроме того, местная валюта также продемонстрировала улучшение по отношению к доллару США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в финотчете Veon.

Согласно ему, за первый квартал "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 25,35% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 4,04 млрд грн. Маржа EBITDА возросла на 5 процентных пунктов (п. п.) - до 67,9%.

Доходы от услуг мобильной связи увеличились на 16,1% - до 5,53 млрд грн.

Veon отчитался, что покрытие мобильным интернетом "Киевстар" достигло 77%, а проникновение 4G мобильной связи в сети оператора – 30%-ной отметки.

Средний доход от абонента (ARPU) мобильной связи вырос до 70,3 грн, или на 17,43%, потребление голосовых услуг (MoU) - на 3%, до 603 минут.

Количество абонентов мобильной связи "Киевстара" в январе-марте сократилось на 1,23% - до 26млн.

"Снижение произошло в результате демографических тенденций в Украине и сокращения количества пользователей мульти-SIM. Количество наших клиентов мобильной передачи данных в Украине увеличилось на 10% в годовом исчислении, главным образом из-за увеличения проникновения пользователей 4G / LTE", - отмечается в отчете Veon.

Доходы фиксированной связи увеличились на 16,86% - до 384 млн грн, показатель ARPU "Домашнего интернета" увеличился на 7,63% до 81 грн. Количество абонентов фиксированного интернета увеличилось на 9,99% до отметки в 1 млн пользователей.

Капитальные инвестиции за отчетный период увеличились на 37,11% (без учета стоимости лицензий на 4G связь) и составили 1,347 млрд грн.

В основном средства были направлены на развитие сетей 4G и обеспечение высокого качества услуг. Территория 4G сети "Киевстар", по данным оператора, охватывает 11 тысяч населенных пунктов, а возможность доступа к новым мобильным технологиям есть почти у 79% населения Украины.

"Мы существенно увеличили инвестиции в качество связи и новые технологии. Также компания мобилизовала свои ресурсы, чтобы помочь стране как можно быстрее преодолеть эпидемию коронавируса. Мы выделили 30 млн грн благотворительной помощи для покупки медицинского оборудования, спасающего жизни тяжелобольных пациентов. И еще на 30 млн грн предоставили телекомуслуг для поддержки абонентов на карантине", - цитируется в пресс-релизе украинского оператора президент "Киевстара" Александр Комаров.

В первом квартале 2020 года произошли изменения в корпоративном управлении "Киевстара": компания привлекла к регулярным заседаниям наблюдательного совета внешних независимых советников – главу правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева, главу совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива и сооснователя инвестфонда Diligent Capital Partners Даниила Пасько.

"Опыт и экспертиза независимых советников призваны помочь компании лучше отвечать на вызовы индустрии и потребности общества", - подчеркивают в "Киевстаре".

В январе-марте текущего года "Киевстар" перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на общую сумму 2,394 млрд грн.

Как сообщалось, "Киевстар" в 2019г увеличил доход на 19,6% до 22,392 млрд грн, EBITDA - на 39,4% до 14,683 млрд грн. Количество абонентов мобильной связи оператора по итогам четвертого квартала 2019 года сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 26,2 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 10,8% - до 1 млн.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).