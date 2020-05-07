Экономика

09:16 07.05.2020

Цены на нефть умеренно растут, Brent на уровне $29,89 за баррель

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Цены на нефть умеренно растут, Brent на уровне $29,89 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг после снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 КВ составляет $29,89 за баррель, что на $0,17 (0,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские фьючерсы подешевели на $1,25 (4%), до $29,72 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $0,2 (0,83%) - до $24,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,99 за баррель, опустившись на $0,57 (2,3%).

Минэнерго США сообщило накануне, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

"Мы все еще надеемся, что цены на Brent смогут восстановиться до $38-39 за баррель к концу года", - пишут эксперты Commonwealth Bank of Australia.

Между тем они отмечают, что значительное восстановление цен, вероятно, произойдет только в середине года, поскольку в ближайшей перспективе существенный избыток запасов нефти сохранится.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей.

Теги: #цены #нефть
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