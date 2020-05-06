Экономика

19:42 06.05.2020

Fitch может понизить рейтинг "Укрзализныци" из-за низкой ликвидности

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Fitch может понизить рейтинг "Укрзализныци" из-за низкой ликвидности

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочные и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "B" "Укрзализныци" в список Rating Watch "негативный" на фоне низкой ликвидности и вслед за ухудшением прогноза по суверенному рейтингу Украины до "стабильного", говорится в сообщении агентства.

"Данное рейтинговое действие… отражает наше мнение о сокращении ликвидности, доступной для использования, которая не покрывает обслуживание долга в полном объеме в 2020 году, а также негативное влияние пандемии коронавируса на экономику страны", – отмечает Fitch.

В то же время агентство рейтингует "Укрзализныцю", исходя из оценки кредитоспособности компании на самостоятельной основе, на уровне "b ", что в сочетании со скоринговым баллом 27,5 согласно методологии рейтингования компаний, связанных с государством, обуславливает рейтинг компании на одном уровне с РДЭ Украины.

"График погашения долга УЗ на 2020 год включает выплату до 9 000,6 млн грн к концу 2020 года, что оказывает существенное давление на уже ослабленную позицию ликвидности. На конец апреля-2020 показатель покрытия ликвидностью у компании (доступные невыбранные кредитные линии и не ограниченные в использовании денежные средства к запланированным погашениям) составлял менее 1x", - отмечают в Fitch.

По его мнению, доступная для использования ликвидность "Укрзализныци" (5,74 млрд грн на конец апреля) является недостаточной для покрытия ожидаемых выплат по долгу со сроками погашения в 2020 году.

Согласно отчету, суммарный долг "Укрзализныци" на конец 2019 года стабилизировался на уровне 32,65 млрд грн. Долг компании в 2019 году на 55,8% состоял из еврооблигаций и на 91,2% является валютным.

Агентство также отмечает, что финансовый профиль "Укрзализныци" по-прежнему подвержен рискам, связанным с рынком сырьевых товаров, и валютному риску, наряду с геополитическими рисками, связанными с двусторонними отношениями с Россией.

Fitch прогнозирует, что из-за пандемии коронавируса отношение чистого долга к EBITDA УЗ в 2020 году может существенно ухудшиться – до 11,4x с последующим улучшением до 10x на конец 2024 года (по итогам 2019 года оценивалось на уровне 1,3x).

"Данный неблагоприятный сценарий исходит из существенного стресса как по операционным доходам, так и по операционным расходам, обусловленного перебоями в деятельности, вызванными пандемией коронавируса", - подчеркивают в агентстве.

Ключевые допущения Fitch для рейтингового сценария УЗ включают в себя возможное снижение операционных доходов компании на 12,5% в 2020 году с ожидаемым средним увеличением на уровне 8,2% в 2021-2024 годах. Также агентство ожидает роста операционных расходов компании в среднем на 6,8% в 2020-2024 годах.

Как сообщалось, Fitch Ratings 13 сентября 2019 года повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг "Укрзализныци" в иностранной и национальной валюте до суверенного уровня - "B" с "В-".

Теги: #fitch #укрзализныця #рейтинг
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