Экономика

17:40 06.05.2020

Депутат Герус считает нецелесообразным майнинг криптовалют на АЭС

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Депутат Герус считает нецелесообразным майнинг криптовалют на АЭС

Поручение министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целенаправленным использованием вырабатываемой электроэнергии атомными блоками является "странным", считает глава энергетического комитета парламента Андрей Герус.

"Эта идея в такой формулировке является странной (…) Прошу не относиться серьезно к таким инициативам", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

По словам депутата, в условиях уменьшенного спроса производство атомной электроэнергии сдерживается административно в пользу выработки возобновляемыми источниками электроэнергии.

"Проблема - со сбытом у дорогих частных производителей, которые не могут конкурировать ни с "Энергоатомом", ни с экспортом. Если государство решает помогать неконкурентным, то это нужно делать прямо, а не делать вид, что проблемы у "Энергоатома" и не строить завуалированные схемы", - отметил Герус.

"Энергоатом" не имеет права продавать электроэнергию по специальным ценам какому-то отдельно взятому потребителю. Но даже если так, то насколько правильно и справедливо давать спеццену майнингу криптовалюты, где рабочих мест около нуля, но иметь высокий тариф для водоканалов, аграрных тепличных хозяйств, металлургических предприятий?", - добавил депутат.

Как сообщалось, Минэкоэнерго ранее поручило НАЭК "Энергоатом" отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта атомной э/э.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #герус #аэс #криптовалюта
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