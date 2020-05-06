Экономика

11:41 06.05.2020

Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 составили 1,8 млрд грн

1 мин читать
Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 составили 1,8 млрд грн

Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 с 1 марта по 29 апреля 2020 года составили 1,8 млрд грн, большая часть этих средств потрачена из местных бюджетов - 1,35 млрд грн, сообщило Министерство финансов в среду.

"По данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней совершены платежи (на закупку товаров для борьбы с коронавирусом - ИФ) на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн - средства госбюджета, 1,349 млрд грн - средства местных бюджетов", - указал Минфин в сообщении.

При этом наибольшая сумма (640,8 млн грн) направлена на закупку медикаментов и расходных материалов (в том числе 495 млн грн из местных бюджетов), еще 552,8 млн грн - на закупку оборудования (483,2 млн грн из местных бюджетов), 462,5 млн грн - на маски, антисептики и дезинфекторы (231,6 млн грн из местных бюджетов), отметил Минфин.

"Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID-19 составляет 2,398 млрд грн (512 млн грн - госбюджет и 1,886 млрд грн - местные бюджеты", - сообщило министерство.

Теги: #бюджет #коронавирус #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:59 06.05.2020
В Харьковской области зафиксированы первые случаи СOVID-19 в опорной больнице, принимающей пациентов с этим заболеванием

В Харьковской области зафиксированы первые случаи СOVID-19 в опорной больнице, принимающей пациентов с этим заболеванием

10:49 06.05.2020
Количество активных больных снизилось в 7 областях Украины

Количество активных больных снизилось в 7 областях Украины

10:12 06.05.2020
В Центральной Азии 257 новых случаев COVID-19 за сутки, три человека скончались, общее число заражений достигло 7679

В Центральной Азии 257 новых случаев COVID-19 за сутки, три человека скончались, общее число заражений достигло 7679

10:02 06.05.2020
В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

09:49 06.05.2020
Всем открывшимся после 11 мая учреждения позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер

Всем открывшимся после 11 мая учреждения позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер

09:43 06.05.2020
Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с COVID-19 медикам

09:30 06.05.2020
Первым в Украине перенесшим COVID-19 донором плазмы крови стала жительница Черкасс

Первым в Украине перенесшим COVID-19 донором плазмы крови стала жительница Черкасс

09:26 06.05.2020
На Львовщине диагностированы рекордные 39 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

На Львовщине диагностированы рекордные 39 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

09:14 06.05.2020
В Украине за минувшие сутки 487 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 118 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 487 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 118 выздоровели

08:28 06.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс. человек, инфицировано более 3,6 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс. человек, инфицировано более 3,6 млн - университет Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ СМОЛИЙ ВЕРХОВНА РАДА

Профильный парламентский комитет заслушает отчет главы НБУ 8 мая

ТУРИЗМ ОЛЕСЬКИВ УКРАИНА КИТАЙ

Важно не потерять момент и суметь привлечь китайского туриста в Украину - глава Гостуризма

ТУРИЗМ ОЛЕСЬКИВ

Глава Гостуризма выступает за предусмотрение в бюджете 200 млн грн на субсидирование для семей с низкими доходами для отдыха в Украине в 2020 году

ТУРИЗМ ВВП

Туризм может достигать до 10% ВВП, если им правильно управлять - глава Гостуризма

ЕБРР ПРЕЗИДЕНТЫ РАЗГОВОР

Зеленский предложил ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства Украины для запуска программы финансирования малого и среднего бизнеса

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный парламентский комитет заслушает отчет главы НБУ 8 мая

"Биосфера" запустила производство подгузников

Важно не потерять момент и суметь привлечь китайского туриста в Украину - глава Гостуризма

Глава Гостуризма выступает за предусмотрение в бюджете 200 млн грн на субсидирование для семей с низкими доходами для отдыха в Украине в 2020 году

Туризм может достигать до 10% ВВП, если им правильно управлять - глава Гостуризма

Согласование позиции по ВИЭ в рамках медиации на финальной стадии, есть надежда на сбалансированное решение – гендиректор ДТЭК

Украинский "Богдан" победил чешскую Škoda в поставке троллейбусов в Чехию

Кризис в энергетике нельзя решать за счет промышленности, иначе будет сокращение производства – финдиректор "Интерпайпа"

Мининфраструктуры Украины планирует открыть пункт пропуска в морпорту "Скадовск" для восстановления грузопотока

Украина в энергосекторе должна следовать рыночным механизмам, постепенно сокращать субсидирование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА