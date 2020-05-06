Экономика

10:56 06.05.2020

Важно не потерять момент и суметь привлечь китайского туриста в Украину - глава Гостуризма

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Важно не потерять момент и суметь привлечь китайского туриста в Украину - глава Гостуризма

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив надеется, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами Европейского Союза, и важно воспользоваться моментом и суметь привлечь китайского туриста в страну.

"Большинство лидеров европейских стран сказали, что до конца лета будут точно закрыты границы ЕС наружу. Возможно, с осени их откроют, а возможно - нет. Я бы планировала (заграничный отпуск – ИФ) на 2021 год. Или же быть таким гибким с чемоданами, чтобы быть готовым "послезавтра" куда отправиться. Сейчас на это нет точного ответа", - сказала Олеськив в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о возобновлении трансграничный туризма.

В связи с чем, глава Гостуризма отметила, что Украине необходимо быть готовой к привлечению иностранных туристов после завершения истории с пандемией.

"Я имею большие надежды, в частности на китайский рынок, потому что Китай уже ослабил свои карантинные мероприятия, они преодолели эпидемию. За китайских туристов всегда все боролись больше всего. Надеюсь, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами ЕС. Важно не потерять этот момент и суметь привлечь китайского туриста", - добавила она.

По ее мнению, для этого очень важно использовать все диджитал-инструменты, что позволит оперативно реагировать на изменения и отслеживать все тренды.

"На счет этого уже говорили с послом Украины в Китае, с коллегами из китайско-украинских ассоциаций, они на "низком старте", все готовы", - подчеркнула Олеськив.


Полный текст интервью с Олеськив будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #туризм #олеськив #украина #китай
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