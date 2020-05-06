Согласование позиции по ВИЭ в рамках медиации на финальной стадии, есть надежда на сбалансированное решение – гендиректор ДТЭК

Согласование в рамках медиации при Секретариате Энергетического сообщества (ЭС) совместной позиции сторон по вопросу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) находится на финальной стадии, есть надежда на достижение сбалансированного решения, заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

"Медиация, которая происходит в трехстороннем режиме под руководством Энергосообщества находится сейчас в процессе. Напомню, что в ней участвуют три стороны – правительство Украины, инвесторы, и медиатор. Я думаю, что в настоящее время, мы находимся на финальной стадии согласования совместной позиции", – сказал он во время прошедшего во вторник круглого стола, посвященного проблемам в электроэнергетике.

Сахарук напомнил, что согласно ранее озвученным Министерством энергетики и защиты окружающей среды планам, в ближайшее время совместная позиция инвесторов и профильного ведомства может быть направлена на утверждение премьер-министром.

"У меня есть надежда, что это будет сбалансированное решение, которое, с одной стороны, не приведет к арбитражам, а с другой – позволит в будущем сохранить доверие инвесторов в Украину, а также в дальнейшем привлекать деньги в энергетику и не только в возобновляемую, а также и в сопутствующие сектора, например, в балансирующие мощности", – добавил он.

Как сообщалось, активный поиск компромисса по вопросу "зеленых" тарифов ведется с осени прошлого года. До настоящего времени ряд вопросов по ВИЭ, значимых как для самой альтернативной генерации, так и для энергосистемы в целом, до сих пор так и не решен.