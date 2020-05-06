Экономика

09:14 06.05.2020

Украинский "Богдан" победил чешскую Škoda в поставке троллейбусов в Чехию

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Украинский "Богдан" победил чешскую Škoda в поставке троллейбусов в Чехию

Тендерное предложение корпорации "Богдан" в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o. признано лучшим в торгах на поставку шести троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании г. Йиглава (Чехия).

Согласно сообщению на портале электронных закупок Чехии, чешско-украинский консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских крон (около EUR2,64 млн - ИФ) или 11,9 млн крон за один троллейбус (EUR440,3 тыс.) при ориентировочной сумме закупки 82,74 млн крон (EUR3,06 млн).

В то же время участвовавшая в тендере Škoda Electric предложила цену 82,17 млн крон (EUR3,04 млн) или 13,695 млн крон за троллейбус.

Троллейбусы на основе "Богдан Т701" должны быть адаптированы к потребностям чешского рынка, в частности электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec.

Пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" информацию о победе компании в тендере, однако воздержался от других подробностей сотрудничества до официального заключения договора, поскольку в настоящее время длится период оспаривания.

Низкопольный 12-метровый троллейбус "Богдан Т701" выпускается на заводе в Луцке с 2010 года, был разработан с ориентацией на европейский рынок. По информации корпорации, в настоящее время троллейбусы "Богдан" – единственные из производимых в Украине сертифицированы в ЕС.

Корпорация "Богдан" около 10 лет назад имела опыт сотрудничества с Cegelec и представляла совместный троллейбус мэрии чешской Остравы. . В числе крупных поставок продукции корпорации в ЕС – поставка в 2013 году совместно с польской Ursus 38 электробусов в Люблин.

Корпорация "Богдан" создана в 2005 году с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год

Основная специализация компании TRAM FOR ENVI s.o.r., по информации на ее сайте, – проектирование и производство новых и модернизация старых трамвайных вагонов, а также решения для поставок троллейбусов и электробусов на рынки ЕС.

Теги: #тендер #богдан #троллейбус #машиностроение #чехия
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