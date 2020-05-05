Экономика

20:45 05.05.2020

Мининфраструктуры Украины планирует открыть пункт пропуска в морпорту "Скадовск" для восстановления грузопотока

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Мининфраструктуры Украины планирует открыть пункт пропуска в морпорту "Скадовск" для восстановления грузопотока

Министерство инфраструктуры Украины планирует восстановить грузопоток в Скадовском морском торговом порту путем открытия отдельного пункта пропуска через границу для морского сообщения, говорится в сообщении на сайте министерства.

"Мы должны восстановить грузопоток в порту Скадовска. Это стратегически важная задача. Сейчас предприятие находится в стадии передачи Фонду госимущества. И мы хотим оптимального использования этого имущества и мощностей порта. Для этого нужно открыть отдельный пункт пропуска через границу для морского сообщения. Соответствующее распоряжение Министерства, которое это предлагает, уже согласовано со всеми профильными ведомствами и передано правительству. Ожидаем, что в ближайшее время решение будет принято", - подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он напомнил, что Мининфраструктуры продолжает работу по передаче в концессию морских торговых портов "Ольвия" и "Херсон", а также над новыми концессионными проектами в важных инфраструктурных отраслях.

Скадовский морской торговый порт расположен на северном берегу Джарылгачского залива Черного моря. Его причальная линия составляет 0,8 км с глубинами до 6 м. Сухопутная связь с морским портом осуществляется посредством автотранспорта. Грузооборот порта в 2019 году составил 4,7 тыс. тонн. Пропускная способность терминалов достигает 1,3. млн тонн/год.

Теги: #порт #восстановление #скадовск
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