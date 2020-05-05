Экономика

20:24 05.05.2020

Украина в энергосекторе должна следовать рыночным механизмам, постепенно сокращать субсидирование

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Украина в энергосекторе должна следовать рыночным механизмам, постепенно сокращать субсидирование

Украина, несмотря на текущее положение дел в электроэнергетической отрасли, должна следовать ориентации на рыночные механизмы, считает директор Секретариата Энергетического сообщества Януш Копач.

Выступая во время "круглого стола" "Преодоление кризисных явлений в украинской энергетике" во вторник, он отметил, что Украина является не единственной страной, ощущающей на себе негативные последствия COVID-19, пандемия которого среди прочих факторов повлияла на снижение потребления э/э. В тоже время он добавил, что страны, которые осуществили реформирование своих энергетических рынков раньше, чем это сделала Украина, во время пандемии столкнулись с меньшими проблемами в энергетических секторах.

"Сегодня спрашивали о специальном режиме (о необходимости введения чрезвычайного положения в энергетике – ИФ), о полном регулировании. Я думаю, что необходимо продолжать меры, ориентированные на рыночные механизмы", – сказал Копач.

Среди прочего глава Секретариата ЭС также подчеркнул необходимость постепенного отхода от практики субсидирования в энергетической отрасли.

"Время идет и вместо того, чтобы рынок становился все менее и менее зарегулированным он становится все более зарегулированным. Мы видим большую потребность в субсидировании: субсидирование ВИЭ, домохозяйств, угольных электростанций, потом это могут быть субсидии для "Энергоатома" и так далее. Все меры должны быть направлены на сокращение субсидирования, иначе все будет только хуже", – сказал Копач, приведя в качестве примера НЭК "Укрэнерго", в тариф которого включена статья для обеспечения доли производства "зеленой" электроэнергии. По мнению директора Секретариата, в долгосрочной перспективе такое субсидирование может "убить" оператора системы передачи.

Выступая на "круглом столе" среди прочего Копач также подчеркнул важность независимости энергетического регулятора.

Теги: #электроэнергия #энергорынок #энергосообщество
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