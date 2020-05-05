Зеленский предложил ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства Украины для запуска программы финансирования малого и среднего бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса, а также программы социальной помощи и поддержки бизнеса.

"Мы понимаем, что малый и микробизнес страдают больше, а это - наша экономика. И Офис президента, и правительство, и парламент - все мы слаженно работаем, чтобы разработать программы поддержки наших предпринимателей. В связи с этим предлагаю ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса, а также предоставление гарантий по таким кредитам", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента во вторник вечером.

Стороны отдельно остановились на обсуждении инфраструктурного проекта, который помог бы создать немало рабочих мест в Украине. Глава государства напомнил, что в прошлом году Украина стала второй крупнейшей страной операций ЕБРР по объемам финансирования и заняла первое место по количеству проектов - 51. Объем годовых обязательств достиг более 1 млрд евро. Также в 2019 году Украина должна рекордную выборку средств в объеме 950 млн евро.

Чакрабарти приветствовал процесс реформирования в Украине, который продолжается несмотря на эпидемию COVID-19, особо отметив эффективный закон о концессии и голосование за закон об открытии рынка земли. Зеленский отметил, что Украина продолжит реформирование.

"Для Украины реформирование крайне важно. Прежде всего для сохранения нашей экономики, а, во-вторых, мы продолжаем сотрудничество с Международным валютным фондом. Парламент уже проголосовал историческую земельную реформу, а на днях поддержал ускоренную процедуру рассмотрения законопроекта о совершенствовании банковского регулирования. Его принятие во втором чтении открывает Украине путь к заключению новой, большей программы сотрудничества с МВФ", - сообщил президент Украины.

Глава государства приветствовал первый пакет мер ЕБРР по реагированию на кризис на 1 млрд евро, утвержденный в марте этого года – "Пакет солидарности" и выразил надежду на утверждение "Пакет солидарности 2.0" с увеличением до 4 млрд евро и расширением критической инфраструктуры в рамках Программы поддержки жизнедеятельности инфраструктуры.

Также Зеленский выразил надежду на утверждение ЕБРР в июле кредита "Укравтодору" в размере 450 млн евро на новый проект, предусматривающий дальнейшую реконструкцию дороги М05 Киев - Одесса до Одессы, строительство северной объездной дороги Львова. Вместе с дополнительными 450 млн евро от Европейского инвестиционного банка это позволит быстро начать эти два важных логистических проекта.

"Несмотря на кризис инвестиции в инфраструктуру, в частности строительство дорог, остаются для нас одним из крупнейших приоритетов. В этом году в бюджете предусмотрены рекордные средства для строительства дорог, а также дополнительные заимствования под государственные гарантии", - подчеркнул Зеленский.

Он также выразил благодарность ЕБРР за готовность поддержать развитие муниципальных проектов в Украинском государстве и подписание Меморандума между ЕБРР и правительством Украины на Мариупольском инвестфоруме в октябре 2019 года.

"Знаю, что для его реализации уже начаты переговоры о привлечении финансирования пилотных проектов на общую сумму около 160 млн евро в Херсонской, Полтавской и Днепропетровской областях, и мы надеемся, что сможем их успешно финализировать в течение нескольких месяцев. Надеюсь, что со временем больше инфраструктурных проектов будет развернуто в различных регионах страны", - отметил глава государства.

Также Зеленский отметил, что из-за кризиса, связанного с COVID-19, украинские государственные компании нуждаются в дополнительной ликвидности, и выразил надежду на поддержку ЕБРР украинских госкомпаний.