Экономика

18:20 05.05.2020

Цены на нефть усилили рост на сигналах сокращения добычи вне ОПЕК+

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Цены на нефть усилили рост на сигналах сокращения добычи вне ОПЕК+

Цены на нефть усилили подъем на торгах во вторник, стоимость Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля, WTI дорожает пятую сессию подряд.

Поддержку рынку оказывают сигналы того, что сокращение добычи начинает уменьшать избыток предложения на рынке. Позитивным фактором для цен на нефть также является постепенное смягчение в ряде стран ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавируса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 КВ во вторник поднялась на $2,91 (10,7%) - до $30,11 за баррель.

Июньские контракты на WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени до $23,75 за баррель, что на $3,36 (16,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Несколько американских производителей сланцевой нефти - Diamondback Energy Inc., Parsley Energy Inc. и Centennial Resource Development Inc. - во вторник объявили о вынужденном сокращении добычи в связи с резким падением цен на нефть.

Так, Diamondback намерена уменьшить добычу в мае на 10-15%, Parsley - на 23 тыс. баррелей, Centennial - на 40%.

Тем временем, один из членов Texas Railroad Commission (регулятор, отвечающий за освоение нефтяных месторождений в штате Техас) Райан Ситтон заявил, что сокращения добычи в Техасе, подобного сделке ОПЕК+, не будет.

Ситтон сказал в интервью Bloomberg, что все три члена комиссии не готовы голосовать за пропорциональное ограничение добычи в штате. Голосование планировалось провести 5 мая.

"Сейчас мы наблюдаем растущие темпы сокращения добычи нефти за пределами ОПЕК+", - отмечает аналитик DNB Хельге Андре Мартинсен.

"Несмотря на то, что избыток предложения на рынке по-прежнему сохраняется, мы уверены, что ситуация довольно быстро может измениться", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Аналитики Morgan Stanley полагают, что пик избытка предложения, вероятно, уже пройден, хотя оно будет по-прежнему превышать спрос в ближайшие несколько недель.

Теги: #цены #нефть
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