Минфин привлек 10 млрд грн на аукционах ОВГЗ под прежние 11,3%

Министерство финансов Украины на вторых после длительного перерыва первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник увеличило продажу 3-месячных бумаг на 86,7% – до 10,02 млрд грн, сохранив ставку отсечения на уровне 11,3% годовых.

Как сообщается на сайте ведомства, средневзвешенная ставка составила 11,26% по сравнению с 11,24% неделей ранее.

От размещения 5-месячных бумаг, анонсированных ранее, Минфин отказался.

Число заявок на этот аукцион выросло вдвое по сравнению с аукционом неделей назад – до 14, а число удовлетворенных – втрое, до 12. Министерство отклонило лишь две заявки на 0,23 млрд грн со ставками до 16% годовых.

Как сообщалось, Минфин намерен в течение мая выставлять на аукционах только два выпуска ОВГЗ – с погашением 5 августа и 25 ноября этого года.

Предварительно ведомство также сообщило о намерении и в июне предлагать рынку еженедельно только трех- и шестимесячные гривневые ОВГЗ.

Успешным аукционам предшествовало снижение Нацбанком учетной ставки с 10% до 8% годовых и объявление о планах проведения с конца-апреля-начала мая тендеров по предоставлению рефинансирования на срок 90 дней и до пяти лет без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ.

На первом таком тендере 30 апреля Нацбанк предоставил 6,9 млрд грн на срок 90 дней, 6 млрд грн из которых получил государственный Укрэксимбанк.

За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла. В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по самым коротким бумагам она составляет около 14% годовых с постепенным повышением до 15,5% по трехлетним и постепенным снижением до 14% по семилетним бумагам.