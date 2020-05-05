Экономика

16:30 05.05.2020

Переход на удаленную работу после карантина рассматривают 51% компаний, около 35% хотели бы сократить площадь офисов - CBRE

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Переход на удаленную работу после карантина рассматривают 51% компаний, около 35% хотели бы сократить площадь офисов - CBRE

Более половины опрошенных украинских и международных представителей различных сфер бизнеса рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный формат работы, при этом 35% хотели бы сократить площадь занимаемого офиса, свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании CBRE Ukraine.

Согласно результатам опроса, 51,1% компаний рассматривают возможность изменить формат работы на удаленный после карантина, однако 47,9% к этому не готовы и не планируют. При этом, юридический, финансовый, аналитический, маркетинговый, HR-отделы более склоны к удаленной работе на постоянной основе.

"Очевидно, что массового перехода компаний на удаленный режим работы не ожидается. Вероятно, произойдет частичное дистанцирование некоторых отделов или проектов, а компании, которые практиковали такую форму труда, продолжат развивать этот сегмент. В соответствии со спецификой бизнеса различных сфер, удаленный режим работы не станет панацеей для всех и потребует дополнительных инвестиций и затрат", - считают эксперты CBRE.

С учетом возможности частичного перехода на удаленный режим работы, 35,4% респондентов хотели бы сократить площадь офиса на 15-20%, 25% - не планируют сокращать площадь, и 6,3% хотели бы сократить площадь более чем на 50%, что связано с сокращением сотрудников и экономией на аренде.

"Вероятно, в будущем, формат open space изменится в плане дистанцирования. После карантина, международные компании будут вводить новые инструкции по обустройству офисного пространства с соблюдением всех безопасных расстояний между сотрудниками. Также, прогнозируется усиление тренда на хот-дескинг, что предполагает незакрепленные за сотрудниками рабочие места", - отметили в компании.

Несмотря на усиление тренда на коворкинги, 81,3% респондентов не планируют релокацию после карантина. Однако 16,7% опрошенных все же рассматривают коворкинги из-за гибких условий и краткосрочной аренды.

"Для привлечения больших или корпоративных компаний, коворкинг-операторам нужно будет менять формат в сторону сервисных офисов. Тренд на гибридную модель коворкинг и офисов с полным обслуживанием будет расти", - констатируется в исследовании.

CBRE прогнозирует, что прайм арендные ставки снизятся, хотя обвала не будет. По состоянию на конец марта-2020, около 44% респондентов планировали договориться с арендодателем о снижении арендных ставок, 18,8% компания являются собственниками помещений, 12,5% продолжат сотрудничество в рамках ранее подписанного договора.

Теги: #карантин #опрос #фрилансер #бизнес
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