Проект меморандума с инвесторами в ВИЭ будет наработан до конца недели – Буславец

Проект меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будет разработан в течение недели для дальнейшего обсуждения правительством и участниками отрасли, сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время "круглого стола" "Преодоление кризисных явлений в украинской энергетике" в режиме онлайн во вторник.

"На этой неделе, в соответствии с решением антикризисного штаба, будет наработана рамка меморандума с соответствующими сценариями для дальнейшего рассмотрения премьер-министром вместе с инвесторами для того, чтобы мы заключили меморандум и на добровольной основе, без арбитражей договорились о показателях, чтобы все-таки мы сохранили за государством нормальный имидж инвестиционно привлекательного климата и решили возникшие на рынке вопросы", – сказала она.