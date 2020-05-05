Глава Минэкономики Украины обсудил с промышленниками необходимость назначения профильного замминистра

Необходимость назначения профильного заместителя по развитию промышленности, восстановление координационного совета по вопросам промполитики и создание эффективной отрасли стало основной темой обсуждения на консультативной встрече министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко с промышленниками и профсоюзами Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Минэкономики, в обсуждении, в частности, участвовали президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, председатель Федерации профсоюзов Григорий Осовой, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко.

"Сегодня украинская промышленность производит почти 16% ВВП, однако потенциал отрасли гораздо больше. Для восстановления и усиления перспективных направлений этой области наша главная задача заключается в создании четких и понятных правил игры для всех участников ", - цитирует пресс-служба министерства Петрашко.

По его словам, эти правила должны базироваться на следующих шагах: предоставление доступа украинским предприятиям к дешевому и долгосрочному финансированию; локализации государственных заказов, т.е. предоставление преференций тем, кто производит в Украине; поддержке экспортного потенциала (в частности, проведении антидемпинговых расследований, усилении работу экспортно-кредитного агентства).

Кроме того, отмечалась необходимость спецподдержки направлений экономики, которые будут востребованы через 20 или более лет.

Как сообщалось, в парламентском комитете по вопросам экономического развития подвергли жесткой критике предложенную правительством Украины программу из-за игнорирования интересов промышленных предприятий и отправили ее на доработку.

Промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом, а за первый квартал этого года – на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.