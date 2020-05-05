Экономика

09:46 05.05.2020

Итальянские предприятия "Метинвеста" возобновили работу после приостановки из-за карантина

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Итальянские предприятия "Метинвеста" возобновили работу после приостановки из-за карантина

"Метинвест", международный горно-металлургический холдинг, возобновил работу двух своих перекатных предприятий в Италии в связи с окончанием срока действия постановления правительства Италии, которое, в том числе, приостановило работу металлургических предприятий страны из-за пандемии коронавируса.

"Итальянские заводы группы "Метинвест" Ferriera Valsider и Metinvest Trametal работают в штатном режиме", - констатируется в пресс-релизе компании во вторник.

При этом отмечается, что мощности Ferriera Valsider запущены с 30 апреля, Metinvest Trametal – с 12 апреля. Наличие на складах предприятий полуфабрикатов позволит быстро возобновить нормальный темп работы при наличии спроса на металлопродукцию. Ожидаемый объем производства на Ferriera Valsider в мае составит 32 тыс. тонн проката, на Metinvest Trametal – 40 тыс. тонн.

Как сообщалось, 23 марта "Метинвест" приостановил работу двух своих перекатных предприятий в Италии. Такое решение было принято в связи с пандемией вируса COVID-19 и выполнением требований правительства Италии о приостановке работы металлургических предприятий страны.

При этом "Метинвест" заявил о принятии беспрецедентных мер по борьбе с коронавирусом. При этом отмечалось, что здоровье и безопасность сотрудников – безусловный приоритет в работе компании. С 17 марта на всех предприятиях "Метинвеста" введены особые меры по предотвращению распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия и командировки. Все рабочие помещения и автотранспорт, доставляющий сотрудников предприятий на работу и домой, проходят регулярную санитарную обработку. Столовые переведены в режим буфетов с упакованными продуктами и бутылированной водой.

Несмотря на сложную ситуацию, "Метинвест" продолжает выплачивать зарплату в полном объеме всем своим сотрудникам. Административный персонал управляющей компании и до 95% админперсонала производственных предприятий переведены на удаленную работу. Работники, находящиеся в зоне риска, отправлены в оплачиваемые отпуска или переведены на работу удаленно. Кроме того, в условиях экономической неопределенности предприятия "Метинвеста" решили временно отказаться от налоговых каникул, чтобы обеспечить стабильность наполнения местных и государственного бюджетов, а также эффективность мероприятий по борьбе с вирусом COVID-19.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #италия #метинвест
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