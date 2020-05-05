Экономика

07:17 05.05.2020

Украина намерена более скурпулезно подходить к антидемпинговым расследованиям и локализации производства

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Украина намерена более скурпулезно подходить к антидемпинговым расследованиям и локализации производства

Украина должна сконцентрироваться на локализации производства и намерена более скрупулезно подходить к антидемпинговым расследованиям, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Вопрос реформы "Прозорро". У нас система локализации не работает. Система асболютно странная, когда 660 млрд грн заказов через "Прозорро", в том числе госзакупок, не имеет никакой приоритетности для украинских предприятий. Это важно, и это будет имплементировано", - сказал министр в эфире "Свободы слова".

Он напомнил, что многие страны переносят производство из Китая.

"Есть уникальная возможность локализировать и перевести многие производства - фармацевтика, агропромышленный комплекс... и выстроить эти цепочки уже в Украине", - сказал Петрашко.

Министр также указал, что правительство намерено защищать украинкие предприятия в плоскости международной торговли.

"Затем - адекватная реакция и поддержка украинских предприятий на международной арене через более скурпульозное внимание к антидемпинговым расследованиям. У нас наименьшее количество антидемпинговых расследований в мире", - отметил Игорь Петрашко.

Теги: #петрашко #кредиты #украина
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