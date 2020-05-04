"Метинвест" в I кв. нарастил выпуск железорудного концентрата на 6%, но снизил окатышей на 23%, увеличил коксующегося угля на 25%

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, по итогам работы в январе-марте текущего года нарастил общее производство железорудного концентрата (ЖРК) на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,606 млн тонн, но снизил окатышей на 23% - до 1,526 млн тонн и увеличил общий выпуск коксующегося угольного концентрата - на 25%, до 842 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу материнской компании Metinvest B.V. о результатах операционной деятельности за первый квартал 2020 года в понедельник, группа увеличила выпуск окатышей по сравнению с четвертым кварталом 2019 года на 36%, железорудного концентрата - на 5%, угольного концентрата - на 8%.

При этом поясняется, что в первом квартале 2020 года производство общего железорудного концентрата возросло на 5% к предыдущему кварталу в результате увеличения добычи на Ингулецком и Северном ГОКах, а также использования руды третьих лиц для производства концентрата на Центральном ГОКе. В январе-марте 2020 года производство товарной железорудной продукции увеличилось на 2% к предыдущему кварталу – до 4,914млн тонн. При этом производство товарного концентрата снизилось на 9% –- до 3,388 млн тонн вследствие изменения портфеля заказов в пользу окатышей. Производство окатышей увеличилось на 36% – до 1,526 млн тонн. Производство общего железорудного концентрата выросло на 6% к аналогичному периоду 2019 года вследствие увеличения добычи руды на трех ГОКах и переработки руды третьих лиц на ЦГОКе.

В январе-марте 2020 года производство товарной железорудной продукции выросло на 11% к аналогичному периоду 2019 года за счет увеличения производства товарного концентрата на 39% вследствие увеличения производства общего концентрата. При этом производство товарных окатышей снизилось на 23% из-за оптимизации портфеля заказов.

Кроме того, в первом квартале 2020 года производство угольного концентрата на шахтах компании United Coal Company увеличилось на 8% к предыдущему кварталу - до 842 тыс. тонн вследствие улучшения горно-геологических условий. При этом выпуск угольного концентрата вырос на 25% к аналогичному периоду прошлого года за счет запуска новых участков добычи в 2019 году.

Как сообщалось, "Метинвест" по итогам 2019 года нарастил общее производство железорудного концентрата (ЖРК) на 6% по сравнению с 2018 годом – до 29,028 млн тонн, общий выпуск коксующегося угольного концентрата - на 10%, до 2,961 млн тонн, но сократил окатышей на 7%, до 6,951 млн тонн.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".