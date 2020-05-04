Экономика

18:29 04.05.2020

Кабмин уволил Васильченко с должности главы ГАСИ, назначил его и.о. главы Госинспекции градостроительства

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Кабмин уволил Васильченко с должности главы ГАСИ, назначил его и.о. главы Госинспекции градостроительства

Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и назначил его исполняющим обязанности главы Государственной инспекции градостроительства (ГИГ).

Соответствующие назначения закреплены постановлениями правительства №482-р и 483-р от 29 апреля 2020 года.

Как сообщалось, Кабмин назначил Васильченко главой ГАСИ в марте-2020.

Согласно уточненной е-декларации за 2019 год, Васильченко задекларировал 495 тыс. грн дохода в виде заработной платы, 105 тыс. грн от отчуждения имущества, а также соцвыплаты его супруги в размере 58 тыс. грн.

Васильченко указал в декларации $10 тыс. наличными, 17 тыс. грн на банковском счете. Еще $6 тыс. наличными принадлежат его супруге.

Он является акционером ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат".

По состоянию на 2019 год Васильченко владеет квартирой в Киеве (42,2 кв. м). У него имеется также жилой дом в Киеве (109,5 кв. м) и земельный участок площадью 872 кв. м стоимостью 335 тыс. грн, которыми он владеет совместно с супругой.

Васильченко задекларировал автомобиль Volkswagen Passat 2015 г. в.

Согласно плану правительства по проведению реформы сферы градостроительства в Украине, переходный период продлится с марта по май 2020 года. Далее запланированы создание ГИГ и запуск нового реестра (июнь 2020 гоода), Государственного агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве (сентябрь 2020 года), введение страхования (январь 2021 года).

Теги: #гаси #кадры #кабмин
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