Экономика

18:17 04.05.2020

Нефть перешла к росту, Brent на уровне $26,84 за баррель

2 мин читать
Нефть перешла к росту, Brent на уровне $26,84 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в понедельник после существенного снижения ранее в ходе сессии на опасениях об обострении напряженности в отношениях между США и Китаем.

Поддержку рынку оказали ожидания постепенного восстановления спроса на нефть на фоне планов ряда стран по смягчению ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:29 КВ составляет $26,84 за баррель, что на $0,4 (1,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $0,38 (1,92%) - до $20,16 за баррель.

Давление на нефтяные котировки ранее в ходе торгов оказала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года, - 5,7 млн б/с (на 14%).

"Фундаментальный прогноз улучшился", - говорит директор по стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank A/S в Копенгагене Оле Слот Хансен, которого цитирует агентство Bloomberg.

"Однако с учетом риска, что прогноз мировой экономики продолжит ухудшаться, еще слишком рано начинать говорить о восстановлении", - отметил эксперт.

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:19 04.05.2020
Крупные нефтекомпании откладывают сделки из-за обвала цен на нефть, коронавируса - WSJ

Крупные нефтекомпании откладывают сделки из-за обвала цен на нефть, коронавируса - WSJ

09:12 04.05.2020
Нефть дешевеет на опасениях возобновления торговой войны США-КНР, Brent на уровне $25,97 за баррель

Нефть дешевеет на опасениях возобновления торговой войны США-КНР, Brent на уровне $25,97 за баррель

10:06 30.04.2020
Беларусь с мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в 7,7 раза

Беларусь с мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в 7,7 раза

09:29 30.04.2020
Нефть продолжает дорожать на признаках восстановления спроса, Brent - $25 за баррель

Нефть продолжает дорожать на признаках восстановления спроса, Brent - $25 за баррель

18:05 29.04.2020
Нефть активно растет после данных о запасах в США, Brent - $23,64 за баррель

Нефть активно растет после данных о запасах в США, Brent - $23,64 за баррель

15:20 28.04.2020
ICBC останавливает продажи привязанных к ценам на нефть инвестпродуктов после потери клиентами BOC $1,4 млрд

ICBC останавливает продажи привязанных к ценам на нефть инвестпродуктов после потери клиентами BOC $1,4 млрд

10:56 28.04.2020
BP завершила I квартал с убытком, акции дешевеют

BP завершила I квартал с убытком, акции дешевеют

18:45 27.04.2020
Падение цены нефти WTI превышает 27%, Brent подешевела на 9% - до $19,45 за баррель

Падение цены нефти WTI превышает 27%, Brent подешевела на 9% - до $19,45 за баррель

16:32 27.04.2020
Цена нефти WTI падает на 25%, Brent подешевела до $20 за баррель

Цена нефти WTI падает на 25%, Brent подешевела до $20 за баррель

10:12 27.04.2020
Цена нефти во второй половине 2020г достигнет $40 за баррель - ОПЕК

Цена нефти во второй половине 2020г достигнет $40 за баррель - ОПЕК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УКРЭКСИМБАНК НБУ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн из 6,9 млрд грн дебютного рефинансирования НБУ на 90 дней

УЧЕТНАЯ СТАВКА НБУ

Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

НБУ ИНДЕКС АКТИВНОСТЬ БИЗНЕС

Индекс ожиданий деловой активности в апреле обвалился с 45,8 до 29,9 пункта из 100 – НБУ

БЮДЖЕТ ДОХОДЫ ГОСКАЗНАЧЕЙСТВО

Доходы госбюджета в апреле-2020 недовыполнены на 11,6%

CADOGAN

Cadogan в 2019г получила $2,1 млн чистого убытка против $1,2 млн чистой прибыли годом ранее

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" в I кв. нарастил выпуск железорудного концентрата на 6%, но снизил окатышей на 23%, увеличил коксующегося угля на 25%

Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн из 6,9 млрд грн дебютного рефинансирования НБУ на 90 дней

Аэропорт "Киев" просит властей предоставить господдержку в связи с карантином

Кабмин уволил Васильченко с должности главы ГАСИ, назначил его и.о. главы Госинспекции градостроительства

Предприятия "Метинвеста" в I кв. получили от внедрения операционных улучшений $53,8 млн

Проект курорта "Дунайя" в Одесской области предусматривает привлечение $2,5 млрд частных инвестиций

Количество заказов украинцев с AliExpress в апреле возросло на 28% - "Нова Пошта Глобал"

На Кременчугской птицефабрике погибло 600 тыс. кур из-за остановки работы вентиляции

Кабмин рекомендовал госбанкам ограничить зарплаты руководства на период карантина

Объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 сократятся на 20% - НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА