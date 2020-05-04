Экономика

18:16 04.05.2020

Предприятия "Метинвеста" в I кв. получили от внедрения операционных улучшений $53,8 млн

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Предприятия "Метинвеста" в I кв. получили от внедрения операционных улучшений $53,8 млн

Предприятия группы "Метинвест", крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга, по итогам внедренных по итогам января-марта текущего года мероприятий по операционным улучшениям принесли $53,8 млн экономического эффекта, из которых около $25 млн приходится на Мариупольский меткомбинат им.Ильича и меткомбинат "Азовсталь".

Как сообщил "Метинвест-Мариуполь" на своей странице в Facebook в понедельник, наибольший результат – у "Азовстали", в котором в толстолистовом цехе снизили расход электроэнергии и значительно сократили длительность технологического цикла производства листов за счет применения ручного маркиратора для нанесения машинной маркировки листов после ролико-правильной машины. А в известково-обжигательном цехе увеличили количество обжигаемого известняка на 2% при аналогичном расходе газа за счет изменения типа факела горелки печи. За счет реализации этих и других мероприятий метомбинатом сэкономлено $17,6 млн.

В свою очередь на ММК им.Ильича по итогам первого квартала в доменном цехе путем замены четырех-скиповой коксовой подачи на трех-скиповую, удалось снизить расход кокса и потребление электроэнергии. В известково-обжигательном цехе увеличение веса загрузки по 60 кг на скип, позволило сэкономить природный газ, без снижения производительности и качественных характеристик продукции. А за счет качественно нового взаимодействия между удаленными участками ТЭЦ, которые ранее относились к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, достигнуты минимальные сбросы доменного газа на свечу и получена дополнительная выработка электроэнергии. Экономический эффект от внедренных на меткомбинате операционных улучшений в январе-марте 2020 года составил $7,3 млн.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #финрезультат #гмк
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