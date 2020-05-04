Экономика

16:41 04.05.2020

Количество заказов украинцев с AliExpress в апреле возросло на 28% - "Нова Пошта Глобал"

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Количество заказов украинцев с AliExpress в апреле возросло на 28% - "Нова Пошта Глобал"

Компания "Нова Пошта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний "Нова Пошта", отмечает рост объемов заказов украинцев с AliExpress на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, всего за январь-март текущего года "Нова Пошта Глобал" доставила самолетами более 1 тыс. тонн товаров из Китая и США.

"Любимым зарубежным интернет-магазином среди украинцев продолжает быть AliExpress, на котором выросла не только количество заказов, но и средний чек покупок. Если в карантин он составлял $6,6, то теперь он вырос до $11,6, а среди заказов украинцев увеличилось количество защитных средств и товаров медицинского назначения - маски, респираторы, термометры и др. Но самыми популярными категориями товаров остаются чехлы для телефонов, кабели, зарядные устройства, одежда, обувь, белье и БАДы", - отмечает "Нова Пошта Глобал".

Вторую строчку после AliExpress по популярности среди украинцев, по данным компании, занимают американские онлайн-магазины: iHerb, Ebay, Amazon и 6p.m.

Как сообщила "Нова Пошта Глобал", за время карантина вдвое увеличилось количество заказов от клиентов из Житомирской области. Однако самыми активными покупателями из-за границы остаются жители больших городов - Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова.

"Рост объемов мы связываем с запуском на сайте AliExpress заказа доставки напрямую в отделение "Новой Пошты". Нужно лишь указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее отделение. В среднем за день клиенты "Новой Пошты" заказывают около 2,6 тонн товаров исключительно с AliExpress. Сейчас мы регулярно доставляем покупки чартерными грузовыми самолетами и поездом. Следующий самолет ожидаем уже в начале мая", - цитирует пресс-служба директора компании "Нова Пошта Глобал" Юрия Беневитского.

"Нова Пошта Глобал" (ранее Nova Poshta International) с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний "Нова Пошта". "Нова Пошта Глобал" развивает сервис NP Shopping - доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши, предоставляет услуги по импорту и экспорту для бизнеса и возможность осуществить отправления из любого отделения "Нова Пошта" в большинство стран мира.

Теги: #нова_пошта #aliexpress
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