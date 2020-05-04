Экономика

13:33 04.05.2020

Объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 сократятся на 20% - НБУ

1 мин читать
Объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 сократятся на 20% - НБУ

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году сократится на 20%, или на $2,5 млрд - до $10 млрд при условии снятия большинства ограничений до конца второго квартала, прогнозирует Национальный банк Украины (НБУ) в обновленном инфляционном отчете.

Согласно прогнозу, объем денежных переводов во втором квартале сократится на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в том числе за счет потери работы и структурных изменений на 39%, сокращения количества мигрантов - на 14%, уровня зарплат - на 8%. В третьем квартале прогнозируется сокращение уровня денежных переводов до 13%, в том числе из-за потери работы и структурных изменений до 7%, из-за сокращения количества мигрантов – до 3%, заработной платы – до 3%.

В то же время НБУ прогнозирует рост объема денежных переводов в четвертом квартале на 4% за счет увеличения количества рабочих мест.

Регулятор отмечает, что объем переводов трудовых мигрантов будет зависеть от масштабов снижения экономической активности в других странах, которое будет неравномерным по видам деятельности. В этой связи наиболее пострадают доходы трудовых мигрантов, работающих в гостиничном и ресторанном бизнесе, учреждениях культуры и искусства, образования.

Теги: #переводы #нбу #валюта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:16 04.05.2020
Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

13:00 04.05.2020
Индекс ожиданий деловой активности в апреле обвалился с 45,8 до 29,9 пункта из 100 – НБУ

Индекс ожиданий деловой активности в апреле обвалился с 45,8 до 29,9 пункта из 100 – НБУ

20:54 30.04.2020
Нацбанк на дебютном аукционе по 90-дневному рефинансированию удовлетворил 9 банков на 6,9 млрд грн

Нацбанк на дебютном аукционе по 90-дневному рефинансированию удовлетворил 9 банков на 6,9 млрд грн

18:52 29.04.2020
Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты с 1 января 2021 года – НБУ

Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты с 1 января 2021 года – НБУ

15:58 29.04.2020
Совет НБУ предлагает Минфину выпускать "медицинские" ОВГЗ и документарные ОВГЗ для населения

Совет НБУ предлагает Минфину выпускать "медицинские" ОВГЗ и документарные ОВГЗ для населения

10:15 29.04.2020
Основания для увольнения главы НБУ отсутствуют - глава профильного комитета Рады

Основания для увольнения главы НБУ отсутствуют - глава профильного комитета Рады

13:26 28.04.2020
НБУ установил плавающую ставку по долгосрочным кредитам рефинансирования на уровне учетной, дебютный тендер - 8 мая

НБУ установил плавающую ставку по долгосрочным кредитам рефинансирования на уровне учетной, дебютный тендер - 8 мая

18:25 27.04.2020
НБУ и Кабмин до мая представят программы ипотеки по ставке до 10% и льготных кредитов малому бизнесу на выплату зарплаты – Зеленский

НБУ и Кабмин до мая представят программы ипотеки по ставке до 10% и льготных кредитов малому бизнесу на выплату зарплаты – Зеленский

18:39 24.04.2020
Нерезиденты смогут вносить наличную инвалюту на счета таможенных органов в качестве залога – НБУ

Нерезиденты смогут вносить наличную инвалюту на счета таможенных органов в качестве залога – НБУ

14:39 23.04.2020
НБУ ожидает в 2020г дефицита сводного платежного баланса Украины $1,1 млрд и роста международных резервов до $27,2 млрд

НБУ ожидает в 2020г дефицита сводного платежного баланса Украины $1,1 млрд и роста международных резервов до $27,2 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УЧЕТНАЯ СТАВКА НБУ

Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

НБУ ИНДЕКС АКТИВНОСТЬ БИЗНЕС

Индекс ожиданий деловой активности в апреле обвалился с 45,8 до 29,9 пункта из 100 – НБУ

БЮДЖЕТ ДОХОДЫ ГОСКАЗНАЧЕЙСТВО

Доходы госбюджета в апреле-2020 недовыполнены на 11,6%

CADOGAN

Cadogan в 2019г получила $2,1 млн чистого убытка против $1,2 млн чистой прибыли годом ранее

УКРНАФТА ПРИБЫЛЬ

"Укрнафта" в I кв.-2020 получила 852,6 млн грн чистого убытка

ПОСЛЕДНЕЕ

Tesla потеряла $15 млрд капитализации вслед за "твитом" Маска о "слишком высокой" цене акций

"Укрспирт" в I кв. увеличил чистую прибыль в 2,5 раза

"Сильпо": гуманитарные и коммерческие закупки сети совершаются согласно действующему законодательству

Wizz Air готова сосредоточиться на расширении в Украине, выполнять внутренние рейсы пока не собирается

"ArcelorMittal Кривой Рог" призывает законодательно урегулировать формат проведения общественных слушаний в период действия карантина

Цена электроэнергии для промышленности в эти выходные выросла на 46% - зампред комитета Рады по экономразвитию

Доходы госбюджета в апреле-2020 недовыполнены на 11,6%

Cadogan в 2019г получила $2,1 млн чистого убытка против $1,2 млн чистой прибыли годом ранее

Saipem построит газопровод из Дании в Польшу, которым Варшава хочет заменить "Газпром"

Ryanair в связи с коронакризисом может сократить штат на 3 тыс. человек и закрыть ряд своих баз по всей Европе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА