Экономика

13:31 04.05.2020

Tesla потеряла $15 млрд капитализации вслед за "твитом" Маска о "слишком высокой" цене акций

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Tesla потеряла $15 млрд капитализации вслед за "твитом" Маска о "слишком высокой" цене акций

Tesla Inc. потеряла почти $15 млрд рыночной стоимости в минувшую пятницу из-за "твита" ее гендиректора Илона Маска, в котором он заявил, что считает стоимость акций компании "слишком высокой".

Акции Tesla по итогам торгов 1 мая подешевели на 10%, завершив сессию на уровне $701,32. Капитализация компании в пятницу снизилась до $130 млрд.

Днем ранее Tesla обнародовала финансовую отчетность за первый квартал 2020 года, которая оказалась более сильной, чем ожидал рынок, в связи с чем цена ее акций взлетела на 10%. В пятницу, до того, как Маск, которому принадлежит 22% акций Tesla, опубликовал свой "твит", стоимость бумаг достигала $772,77.

Заявления Маска в Twitter ранее уже становились поводом для проверки Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), а также судебного разбирательства. По условиям мирового соглашения, заключенного Маском и SEC в 2018 году, он не может публиковать в соцсетях какие-либо заявления, являющиеся важными для Tesla (в том числе информацию о продажах, объемах производства, новых видах продукции, сделках M&A и т.д), без одобрения компании.

На вопросы The Wall Street Journal о том, был ли опубликованный им в пятницу "твит" шуткой, и был ли он одобрен руководством Tesla, Маск ответил "нет".

В следующем "твите" Маск, который выступает против мер американских властей по ограничению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, предусматривающих приостановку работы множества предприятий, потребовал "вернуть людям свободу".

Ранее он неоднократно выступал с заявлениями о том, что ограничительные меры, вводимые в ответ на пандемию COVID-19, опаснее, чем сам коронавирус.

В течение пятницы Маск, который известен как очень активный пользователь Twitter, написал также о том, что хочет продать свое имущество, включая дом.

Энтузиазм инвесторов в отношении амбициозных планов роста бизнеса производителя электромобилей поддерживал акции Tesla в этом году, несмотря на опасения, связанные с возможностью рецессии в экономике из-за пандемии коронавируса. Акции компании подорожали почти на 68% с начала 2020 года.

Маск ранее был известен своими твитами как раз в поддержку бумаг компании и резкой критикой шортселлеров. При этом он лично кровно заинтересован в поддержании высокой цены акций, так как выплата ему опциона, который в целом может составить до $50 млрд, привязана к финансовым показателям Tesla и росту ее капитализации (средняя капитализация за период шесть месяцев плюс 30 дней должна составлять не менее $100 млрд).

Поводом для последних претензий SEC стал твит Маска от 19 февраля 2019 года о планах компании выпустить 500 тыс. автомобилей в 2019 году (на самом деле компанией планировались поставки 400 тыс. электромобилей, а 500 тыс. - это пересчет объемов производства, достигнутых за конкретную неделю, в годовой объем).

Еще раньше регулятор обвинил Маска в обмане инвесторов. 7 августа 2018 года он написал в Twitter, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию, то есть с 20%-ной премией, с помощью заемных средств. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено". Акции компании взлетели на 11%. Но через 17 дней после заявления Маск отказался от планов сделать компанию частной, выяснилось, что для его заявления никаких фактических оснований не было.

Маск не обсуждал предварительно содержание своих твитов с кем-либо из сотрудников, не соблюдал процедур, предусмотренных законодательством о рынке ценных бумаг США. После разбирательств Маск заплатил штраф в $20 млн и ушел с поста председателя совета директоров Tesla.

Базовые требования SEC предусматривают, что вся существенная информация раскрывается эмитентами по общедоступным и привычным для рынка каналам (это теоретически может быть и Twitter, хотя большинство американских компаний использует для этого ленты информагенств), должна быть полной и точной. SEC требует, чтобы после любого раскрытия эмитент в течение 4 дней представлял в SEC так называемую форму 8-К с полным раскрытием деталей существенного события.

Теги: #tesla #маск #акции
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