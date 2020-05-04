Экономика

13:29 04.05.2020

"Укрспирт" в I кв. увеличил чистую прибыль в 2,5 раза

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"Укрспирт" в I кв. увеличил чистую прибыль в 2,5 раза

ГП "Укрспирт" в январе-марте 2020 года увеличил чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 9,3 млн грн.

Согласно пресс-релизу госпредприятия в понедельник, "Укрспирт" в отчетном периоде увеличил реализацию спирта на 28% - до 1,5 млн дал.

"К такому финансовому результату привела, в частности, детенизация отрасли. Оказал влияние и новый упрощенный механизм покупки спирта, который мы ввели в конце марта для ФЛП и юридических лиц. Благодаря ему за последние 10 дней марта были заключены 150 договоров и отгружены 3,51 тыс. литров спирта. И хочу отметить, что в этот финансовый результат не входит производство сырья для антисептиков, ведь мы начали его производить в начале апреля после введения законодательных изменений", - цитирует пресс-служба госпредприятия и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун.

Как сообщалось, "Укрспирт" в 2019 году нарастил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом – до 40,3 млн грн.

Производство спирта ГП в 2019 году сократилось на 5% - до 5,9 млн дал.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Общая производственная мощность ГП – более 36 млн дал в год.

Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Теги: #укрспирт #прибыль
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