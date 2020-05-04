Экономика

13:16 04.05.2020

Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

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Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

Пять из десяти членов Комитета монетарной политики (КМП) Национального банка Украины (НБУ) допускают, что превышающее прогнозное снижение инфляционного давления создает оперативный простор для снижения учетной ставки к концу года ниже 7%, сообщается на сайте регулятора в понедельник.

Согласно сообщению, во время пересмотра прогнозной траектории учетной ставки в ходе заседания КМП 22 апреля, один из членов заявил, что ожидает снижения показателя в 2020 году до 6,5%, а четверо – до 6%.

Двое членов комитета по-прежнему ожидали дальнейшего снижения учетной ставки до 7% к концу 2020 года, а трое отмечали, что на фоне неопределенности относительно развития событий в Украине и мире регулятору стоит остановиться на снижении до 8%.

В сообщении уточняется, что на заседании присутствовали все члены комитета: глава НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова и заместители Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб, Сергей Холод, Олег Чурий, а также директор департамента финстабильности Виталий Варищук, директор департамента монетарной политики и экономанализа Владимир Лепушинский, директор департамента статистики и отчетности Юрий Половнев и директор департамента открытых счетов Сергей Пономаренко.

Как сообщалось, правление НБУ с 24 апреля понизило учетную ставку с 10% до 8% годовых.

Теги: #учетная_ставка #нбу
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