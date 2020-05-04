Экономика

12:14 04.05.2020

Wizz Air готова сосредоточиться на расширении в Украине, выполнять внутренние рейсы пока не собирается

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Wizz Air готова сосредоточиться на расширении в Украине, выполнять внутренние рейсы пока не собирается

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air инвестировала в новую базу в Международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого, которую планирует открыть 1 июля 2020 года, более $100 млн, сообщил главный коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос.

"Когда мы обычно открываем новую базу, это в основном крупные инвестиции. Более $100 млн - это очень значительные инвестиции, долгосрочные. Таким образом, открытие базы - это хорошая инвестиция для местной экономики. Чтобы нам их вернуть, потребуется несколько лет", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Михалопулос отметил, что в настоящее время компания не собирается запускать внутренние рейсы по Украине. "Сейчас мы готовы сосредоточиться на расширении в Украине, но ориентируемся только на международные рейсы", - сказал он.

Говоря о самолетах, которые будут размещены во Львове, главный коммерческий директор сообщил, что пока там будет только одно судно (Airbus A320), но постепенно количество будет увеличиваться.

"У нас один из крупнейших авиапарков Airbus и мы продолжаем их поставки. Самолет во Львове – это наш новый самолет… Я не могу сказать, когда точно будет следующий, но, безусловно, это произойдет в течение следующих нескольких лет", - отметил Михалопулос.

По его словам, у компании еще есть много возможностей для расширения с Wizz Air Hungary и возобновление подразделения Wizz Air Ukraine пока не является необходимым.

"База во Львове – это уже вторая база, которую мы открываем в Украине после Киева. И мы продолжим инвестировать в Украину, продолжим запускать новые услуги. Ситуация с коронавирусом скажется в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной инвестици будут продолжены", - сказал Михалопулос.

Как сообщалось, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого.

Wizz Air также объявила об открытии семи новых маршрутов в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия), Щецин (Польша) из Львова, а также из Харькова в Таллинн и Берлин (Германия).

Ранее Wizz Air автоматизировала процесс возмещения стоимости билетов в связи с большим количеством отмененных рейсов из-за введенных странами ограничений, которые имеют целью минимизировать распространение пандемии коронавируса COVID-19: пассажирам, бронирование которых изменились, автоматически пересчитают 120% компенсацию стоимости билетов на их счет WIZZ в форме кредита.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 710 маршрутам с 25 баз, соединяя 154 направления в 45 странах. Флот авиакомпании состоит из 121 самолета Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Теги: #львов #рейсы #wizz_air
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