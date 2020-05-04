"ArcelorMittal Кривой Рог" призывает законодательно урегулировать формат проведения общественных слушаний в период действия карантина

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" призывает законодательно урегулировать ситуацию с выдачей заключений по оценке влияния на окружающую среду (ОВОС) в период карантина и его постепенного смягчения.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, общество и бизнес приспосабливаются к новым реалиям в условиях пандемии COVID-19, прежде всего заботясь о безопасности и здоровье людей. Однако текущие осложнения государственных процедур в рамках карантинных мероприятий нередко ставят под угрозу стабильную работу предприятий и внедрение крупных инвестиционных проектов.

"В данный момент сложилась ситуация, когда бюджетообразующие компании вынуждены приостанавливать реализацию своих проектов, поскольку уже в течение двух месяцев не имеют возможности получить соответствующие заключения по ОВОС. Это означает, что украинские предприятия не могут планировать строительство новых объектов или реконструкции действующих. Кроме того, на планирование общественных слушаний необходимо как минимум 25 рабочих дней, но в контексте карантина нет понимания, когда людям будет разрешено собираться в группы", - констатируется в пресс-релизе.

При этом отмечается, что в связи с ограничительными мерами 17 марта 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины опубликовало информацию об отмене ранее назначенных общественных слушаний в рамках процедур по ОВОС (даты проведения которых совпали с периодом введенного карантина). Эта информация содержала разъяснения о том, что свои замечания, комментарии и другие предложения общественность может направлять в электронном виде или по почте. В то же время предприятиям не было предоставлено каких-либо рекомендаций организационного характера, а проведение групповых собраний (общественных слушаний) на период карантина - отменено с целью противодействия распространению вируса.

Однако уже 15 апреля Минэкоэнерго выдало рекомендации противоположного характера. Бизнес обязали повторно провести общественные обсуждения, которые должны состояться во время карантина. Для этого нужно провести консультации с уполномоченным центральным органом относительно времени и места проведения общественных слушаний. Это значит подвергнуть риску инфицирования общественников и специалистов компаний, обеспечив необходимые массовые собрания.

У бизнес-сообщества это вызывает существенную обеспокоенность, поскольку несвоевременно выданные заключения по ОВОС могут привести к значительной задержке или даже отмене реализации проектов, в частности, в промышленности и строительной отрасли. Это приведет к возможному сокращению рабочих мест и уменьшению налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты, подчеркивают в АМКР.

В свою очередь АМКР настаивает на законодательном урегулировании формы проведения общественных слушаний в период действия карантина. Компания заботится о безопасности общественности и сотрудников, а также уважает право граждан на участие в публичном обсуждении экологических вопросов. Поэтому предприятие призывает проводить такие слушания в режиме видео-конференций на профильных платформах путем внесения изменений в порядок проведения общественных слушаний в процессе ОВОС, определенный постановлением Кабинета министров № 989 от 13 декабря 2017 года. Таким образом, общественность получит доступ к экологической информации в онлайн режиме.

"Предприятие с большим уважением относится ко всем конструктивным предложениям /комментариям, полученным от общественности во время обсуждений. Однако в условиях карантина наиболее безопасно и просто получать их в электронной форме или в онлайн формате", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, в конце 2017 года в Украине был принят закон "Об оценке влияния на окружающую среду". Он отменил экологическую экспертизу и ввел европейскую модель процедуры оценки влияния на окружающую среду, которая, в частности, предусматривает, что предприятия относительно всех новых и реконструированных объектов обязаны готовить отчеты, показывать их потенциальное воздействие на окружающую среду и выносить на общественные слушания. В рамках проведения ОВОС есть несколько основных этапов. Начало процедуры - это подготовка отчета по ОВОС и проведение общественного обсуждения, во время которого общественность может предоставлять свои комментарии и замечания по отчету и обсуждать его вживую в формате общественных слушаний. После этого уполномоченный орган осуществляет анализ информации, представленной в отчете и полученной от общественности, и предоставляет заключение по ОВОС. На основе него компании остается получить решение о проведении планируемой деятельности.

За последние два с половиной года АМКР уже провел более 10 общественных слушаний с заинтересованными сторонами.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".