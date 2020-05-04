Экономика

12:08 04.05.2020

"ArcelorMittal Кривой Рог" призывает законодательно урегулировать формат проведения общественных слушаний в период действия карантина

4 мин читать
"ArcelorMittal Кривой Рог" призывает законодательно урегулировать формат проведения общественных слушаний в период действия карантина

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" призывает законодательно урегулировать ситуацию с выдачей заключений по оценке влияния на окружающую среду (ОВОС) в период карантина и его постепенного смягчения.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, общество и бизнес приспосабливаются к новым реалиям в условиях пандемии COVID-19, прежде всего заботясь о безопасности и здоровье людей. Однако текущие осложнения государственных процедур в рамках карантинных мероприятий нередко ставят под угрозу стабильную работу предприятий и внедрение крупных инвестиционных проектов.

"В данный момент сложилась ситуация, когда бюджетообразующие компании вынуждены приостанавливать реализацию своих проектов, поскольку уже в течение двух месяцев не имеют возможности получить соответствующие заключения по ОВОС. Это означает, что украинские предприятия не могут планировать строительство новых объектов или реконструкции действующих. Кроме того, на планирование общественных слушаний необходимо как минимум 25 рабочих дней, но в контексте карантина нет понимания, когда людям будет разрешено собираться в группы", - констатируется в пресс-релизе.

При этом отмечается, что в связи с ограничительными мерами 17 марта 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины опубликовало информацию об отмене ранее назначенных общественных слушаний в рамках процедур по ОВОС (даты проведения которых совпали с периодом введенного карантина). Эта информация содержала разъяснения о том, что свои замечания, комментарии и другие предложения общественность может направлять в электронном виде или по почте. В то же время предприятиям не было предоставлено каких-либо рекомендаций организационного характера, а проведение групповых собраний (общественных слушаний) на период карантина - отменено с целью противодействия распространению вируса.

Однако уже 15 апреля Минэкоэнерго выдало рекомендации противоположного характера. Бизнес обязали повторно провести общественные обсуждения, которые должны состояться во время карантина. Для этого нужно провести консультации с уполномоченным центральным органом относительно времени и места проведения общественных слушаний. Это значит подвергнуть риску инфицирования общественников и специалистов компаний, обеспечив необходимые массовые собрания.

У бизнес-сообщества это вызывает существенную обеспокоенность, поскольку несвоевременно выданные заключения по ОВОС могут привести к значительной задержке или даже отмене реализации проектов, в частности, в промышленности и строительной отрасли. Это приведет к возможному сокращению рабочих мест и уменьшению налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты, подчеркивают в АМКР.

В свою очередь АМКР настаивает на законодательном урегулировании формы проведения общественных слушаний в период действия карантина. Компания заботится о безопасности общественности и сотрудников, а также уважает право граждан на участие в публичном обсуждении экологических вопросов. Поэтому предприятие призывает проводить такие слушания в режиме видео-конференций на профильных платформах путем внесения изменений в порядок проведения общественных слушаний в процессе ОВОС, определенный постановлением Кабинета министров № 989 от 13 декабря 2017 года. Таким образом, общественность получит доступ к экологической информации в онлайн режиме.

"Предприятие с большим уважением относится ко всем конструктивным предложениям /комментариям, полученным от общественности во время обсуждений. Однако в условиях карантина наиболее безопасно и просто получать их в электронной форме или в онлайн формате", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, в конце 2017 года в Украине был принят закон "Об оценке влияния на окружающую среду". Он отменил экологическую экспертизу и ввел европейскую модель процедуры оценки влияния на окружающую среду, которая, в частности, предусматривает, что предприятия относительно всех новых и реконструированных объектов обязаны готовить отчеты, показывать их потенциальное воздействие на окружающую среду и выносить на общественные слушания. В рамках проведения ОВОС есть несколько основных этапов. Начало процедуры - это подготовка отчета по ОВОС и проведение общественного обсуждения, во время которого общественность может предоставлять свои комментарии и замечания по отчету и обсуждать его вживую в формате общественных слушаний. После этого уполномоченный орган осуществляет анализ информации, представленной в отчете и полученной от общественности, и предоставляет заключение по ОВОС. На основе него компании остается получить решение о проведении планируемой деятельности.

За последние два с половиной года АМКР уже провел более 10 общественных слушаний с заинтересованными сторонами.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #карантин #arcelormittal #экология
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:31 04.05.2020
Кабмин продлит карантин в Украине до 22 мая – премьер Шмыгаль

Кабмин продлит карантин в Украине до 22 мая – премьер Шмыгаль

12:52 04.05.2020
Ограничительные меры в Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина - Зеленский

Ограничительные меры в Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина - Зеленский

12:33 04.05.2020
Кабмин сегодня рассмотрит вопрос смягчения карантинных ограничений с 11 мая - Шмыгаль

Кабмин сегодня рассмотрит вопрос смягчения карантинных ограничений с 11 мая - Шмыгаль

12:31 04.05.2020
Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина в столице с учетом эпидситуации - мэр

Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина в столице с учетом эпидситуации - мэр

12:26 04.05.2020
"Сильпо": гуманитарные и коммерческие закупки сети совершаются согласно действующему законодательству

"Сильпо": гуманитарные и коммерческие закупки сети совершаются согласно действующему законодательству

12:11 04.05.2020
Допрос мэра Черкасс в связи с решением горсовета об ослаблении карантинных мер перенесен из-за карантина – полиция

Допрос мэра Черкасс в связи с решением горсовета об ослаблении карантинных мер перенесен из-за карантина – полиция

09:57 04.05.2020
Карантинный апрель обвалил украинский авторынок почти вдвое, в выигрыше премиум-бренды

Карантинный апрель обвалил украинский авторынок почти вдвое, в выигрыше премиум-бренды

22:14 01.05.2020
Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

20:47 01.05.2020
Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

18:43 01.05.2020
Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УЧЕТНАЯ СТАВКА НБУ

Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

НБУ ИНДЕКС АКТИВНОСТЬ БИЗНЕС

Индекс ожиданий деловой активности в апреле обвалился с 45,8 до 29,9 пункта из 100 – НБУ

БЮДЖЕТ ДОХОДЫ ГОСКАЗНАЧЕЙСТВО

Доходы госбюджета в апреле-2020 недовыполнены на 11,6%

CADOGAN

Cadogan в 2019г получила $2,1 млн чистого убытка против $1,2 млн чистой прибыли годом ранее

УКРНАФТА ПРИБЫЛЬ

"Укрнафта" в I кв.-2020 получила 852,6 млн грн чистого убытка

ПОСЛЕДНЕЕ

Объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 сократятся на 20% - НБУ

Tesla потеряла $15 млрд капитализации вслед за "твитом" Маска о "слишком высокой" цене акций

"Укрспирт" в I кв. увеличил чистую прибыль в 2,5 раза

Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

Индекс ожиданий деловой активности в апреле обвалился с 45,8 до 29,9 пункта из 100 – НБУ

Wizz Air готова сосредоточиться на расширении в Украине, выполнять внутренние рейсы пока не собирается

Цена электроэнергии для промышленности в эти выходные выросла на 46% - зампред комитета Рады по экономразвитию

Доходы госбюджета в апреле-2020 недовыполнены на 11,6%

Cadogan в 2019г получила $2,1 млн чистого убытка против $1,2 млн чистой прибыли годом ранее

Saipem построит газопровод из Дании в Польшу, которым Варшава хочет заменить "Газпром"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА