Цена электроэнергии для промышленности в эти выходные выросла на 46% - зампред комитета Рады по экономразвитию

Стоимость электроэнергии для промышленных предприятий в эти выходные выросла на 46% в сравнении с предыдущим уикендом вследствие действия двух основных факторов: остановки атомных блоков и трехкратного повышения максимальной цены, по которой "зеленая" электроэнергия продается на энергорынке, сообщил народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский (фракция "Слуга народа") на своей странице в Facebook.

"Про атомные блоки уже много говорили. А в пятницу тарифный регулятор НКРЭКУ втихую принял решение, которое привело к резкому росту цены электроэнергии именно в выходные. Так, цена на этих выходных подскочила на 46% относительно цены прошлых выходных. Если неделю назад средняя цена на РДН (рынок на сутки вперед) за субботу-воскресенье была 886 грн за МВт/ч, то на этих выходных уже 1297 грн за МВт/ч", - констатировал парламентарий.

При этом он отметил, что неоднократно звучали заявления правительства о падении потребления электроэнергии, поэтому нужно останавливать какие-то энергоблоки.

"С такой тарифной политикой потребление гарантировано упадет еще, так как некому будет потреблять. Там, где производителей не добил коронавирус, добьет правительство и регулятор. Промышленные предприятия будут сокращать объемы производства и людей", - констатировал Кисилевский.

Нардеп привел данные свежей статистики, в соответствии с которыми производство стали в Украине в апреле упало на 20% в сравнении с мартом (и на 27% относительно апреля-2019). Все металлургические заводы, которые являются крупными потребителями электроэнергии, сокращают производство. Некоторые предприятия уже уведомили сотрудников о сокращениях. По мнению Кисилевского, политика правительства привела к тому, что производить в Украине продукцию из металла становится менее выгодно, чем экспортировать руду. "Это как раз то, что называется "банановая республика", - считает заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию.

По его словам, некоторое время назад он разговаривал с бизнесменом, у которого производство в Украине и в Литве. "Там электроэнергия дешевле, чем в Украине. И еще парадокс. Во всем мире, когда падает потребление, то и цена падает. А в Украине потребление падает, а цена растет. Чтобы корова давала большие молока, ее нужно меньше кормить и больше доить – такая логика решений?" – спрашивает парламентарий.

"Как заместитель главы комитета экономического развития буду инициировать приглашение министра энергетики и главы НКРЭКУ на комитет, чтобы сообщить им о существовании в стране потребителей электроэнергии, о которых они, вероятно, не слышали, и получить ответы на актуальные вопросы", - резюмировал Кисилевский.

Как сообщалось, в парламентском комитете по вопросам экономического развития подвергли жесткой критике предложенную правительством Украины программу из-за игнорирования интересов промышленных предприятий и отправили ее на доработку.