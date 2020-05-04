Экономика

11:54 04.05.2020

Доходы госбюджета в апреле-2020 недовыполнены на 11,6%

2 мин читать
Доходы госбюджета в апреле-2020 недовыполнены на 11,6%

Доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составили 103,95 млрд грн, что на 11,6% меньше плана и на 7,1% ниже апреля-2019, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, обнародованные в понедельник.

Согласно им, общий фонд госбюджета в апреле получил 90,94 млрд грн, что на 15,7% меньше планового показателя и на 12,6% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период.

По данным ГКСУ, госбюджет в январе-апреле недовыполнен по доходам на 11,6%, за этот период поступило 314,98 млрд грн. В том числе по общему фонду поступило 274,12 млрд грн, что на 13,9% меньше плана.

Как указало казначейство, таможня в апреле принесла 19,55 млрд грн - отставание от плана составило 36,4%, от прошлогоднего показателя - на 22,7%.

За четыре месяца таможенные поступления составили 84,84 млрд грн - это на 26,7% ниже ожидаемого уровня и на 16% меньше января-апреля-2019.

Как указала ГКСУ, в апреле налоговые поступления составили 26,68 млрд грн, что на 16,2% меньше плана и на 6,9% ниже прошлогоднего уровня.

По итогам четырех месяцев этого года налоговые поступления составили 137,51 млрд грн, что на 7,8% ниже плана, но на 9,9% выше показателя за январь-апрель-2019, указало казначейство.

В то же время возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в апреле этого года выросло до 12 млрд грн по сравнению с 10,64 мрд грн за март, тогда как в январе-апреле этого года бюджетное возмещение НДС достигло 51,45 млрд грн.

Всего план по налоговым и таможенным органам в апреле недовыполнен на 26,1%, за четыре месяца недовыполнение составило 16,1%.

Доходы местных бюджетов в апреле-2020 снизились на 18,5% и были на 21,7% ниже ожидаемого показателя - 25,05 млрд грн, а за четыре месяца местные бюджеты получили 88,97 млрд грн - это на 11,2% ниже плана и на 3% больше к аналогичному периоду прошлого года, свидетельствуют данные казначейства.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили 22,59 млрд грн, что на 3,8% выше апреля-2019, а за три месяца этот показатель возрос на 8,5% – почти до 92 млрд грн.

Доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).

Теги: #бюджет #доходы #госказначейство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:03 04.05.2020
Почти 71 млн грн из госбюджета получили парламентские партии на II кв

Почти 71 млн грн из госбюджета получили парламентские партии на II кв

23:39 30.04.2020
"Эпицентр" оплатил перелет "Мрии" из Китая, "Антонов" и госбюджет заработали деньги, а Украина получила от компании гуманитарную помощь

"Эпицентр" оплатил перелет "Мрии" из Китая, "Антонов" и госбюджет заработали деньги, а Украина получила от компании гуманитарную помощь

14:17 29.04.2020
Правительство Украины выделило 100 млн грн на закупку 200 аппаратов ИВЛ

Правительство Украины выделило 100 млн грн на закупку 200 аппаратов ИВЛ

11:26 29.04.2020
Бюджетное возмещение НДС будет разблокировано в среду - глава Минфина

Бюджетное возмещение НДС будет разблокировано в среду - глава Минфина

16:43 23.04.2020
Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на одноразовую помощь пенсионерам по 1 тыс. грн

Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на одноразовую помощь пенсионерам по 1 тыс. грн

10:31 23.04.2020
Аудит Минздрава выявил задолженность международных закупщиков по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн – замминистра

Аудит Минздрава выявил задолженность международных закупщиков по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн – замминистра

11:55 21.04.2020
Немчинов: Сейчас бюджет секретариата Кабмина - это бюджет выживания

Немчинов: Сейчас бюджет секретариата Кабмина - это бюджет выживания

11:01 21.04.2020
Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

17:13 20.04.2020
Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

20:53 17.04.2020
Минфин Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования

Минфин Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УЧЕТНАЯ СТАВКА НБУ

Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

НБУ ИНДЕКС АКТИВНОСТЬ БИЗНЕС

Индекс ожиданий деловой активности в апреле обвалился с 45,8 до 29,9 пункта из 100 – НБУ

CADOGAN

Cadogan в 2019г получила $2,1 млн чистого убытка против $1,2 млн чистой прибыли годом ранее

УКРНАФТА ПРИБЫЛЬ

"Укрнафта" в I кв.-2020 получила 852,6 млн грн чистого убытка

КРЕДИТЫ ЗЕЛЕНСКИЙ БИЗНЕС

На программу кредитов малому и среднему бизнесу запланировано 30 млрд грн, на увеличение пособия по безработице и помощь закрывшимся работодателям еще 6 млрд грн - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 сократятся на 20% - НБУ

Tesla потеряла $15 млрд капитализации вслед за "твитом" Маска о "слишком высокой" цене акций

"Укрспирт" в I кв. увеличил чистую прибыль в 2,5 раза

Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

Индекс ожиданий деловой активности в апреле обвалился с 45,8 до 29,9 пункта из 100 – НБУ

"Сильпо": гуманитарные и коммерческие закупки сети совершаются согласно действующему законодательству

Wizz Air готова сосредоточиться на расширении в Украине, выполнять внутренние рейсы пока не собирается

"ArcelorMittal Кривой Рог" призывает законодательно урегулировать формат проведения общественных слушаний в период действия карантина

Цена электроэнергии для промышленности в эти выходные выросла на 46% - зампред комитета Рады по экономразвитию

Cadogan в 2019г получила $2,1 млн чистого убытка против $1,2 млн чистой прибыли годом ранее

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА