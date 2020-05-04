"Укрнафта" в I кв.-2020 получила 852,6 млн грн чистого убытка

ПАО "Укрнафта" в январе-марте 2020 года получила 852,629 млн чистого убытка против 295,998 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), ее чистый доход снизился на 34,4% (на 2 млрд 303,497 млн грн) – до 4 млрд 397,212 млн грн, валовая прибыль – в 2,7 раза (на 2 млрд 470,214 млн грн), до 1 млрд 454,434 млн грн.

По состоянию на 31 марта 2020 года "Укрнафта" реализовала 5,1 тыс. тонн нефти на 36,61 млн грн (из добытых 383,4 тыс. тонн), 182,2 млн куб. м газа на 648,547 млн грн (из добытых 296,3 млн куб. м), 206,1 тыс. тонн нефтепродуктов на 3 млрд 447,001 млн грн, другой продукции – на 265,054 млн грн.

В первом квартале компания осуществила капитальный ремонт 38 нефтяных и газовых скважин, вывела из бездействия 59 скважин, провела восемь операций по интенсификации добычи.

Среднесуточная добыча нефти и конденсата в январе-марте 2020 года составила 4,21 тыс. тонн/сутки, что на 1,5% больше показателя четвертого квартала прошлого года, газа – 3,26 млн куб. м/сутки (+2,8% к IV кварталу-2019).

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.