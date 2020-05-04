Экономика

10:37 04.05.2020

"Нова Пошта" в 2019г увеличила чистую прибыль на 28%

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"Нова Пошта" в 2019г увеличила чистую прибыль на 28%

Группа компаний "Нова Пошта" в 2019 году получила 13,453 млрд грн чистого дохода, что на 27,94% больше, чем в 2018 году.

Согласно годовому финотчету компании по МСФО в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистая прибыль компании в 2019 году составила 782,954 млн грн, что на 72,97% больше по сравнению с предыдущим годом.

Операционная прибыль компании в прошлом году составила 1,024 млрд грн против 493,746 млн грн годом ранее, а валовая – 2,949 млрд грн (1,965 млрд грн).

Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2019 году доставила более 212 млн ед. отправлений, что на 22% больше, чем в 2018 году.

"Нова Пошта" в 2020 году планирует инвестировать в развитее инфраструктуры $100 млн: запустить вторую очередь Киевского инновационного терминала; построить четыре крупных инновационных центра с автоматизированной сортировочной системой в Броварах, Днепре, Одессе и Харькове; построить первый грузовой терминал с роботизированной системой сортировки паллет и крупногабаритных грузов, модернизировать отделения и внедрить новое оборудование для повышения скорости обслуживания клиентов. Кроме того, большая часть инвестиций будет направлена на информационные технологии и развитие мобильных сервисов.

Теги: #нова_пошта #доход #прибыль
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