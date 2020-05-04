"Укрзализныця" предоставит сотрудникам матпомощь до 10 тыс. грн в случае заболевания COVID-19

АО "Укрзализныця" предоставит своим сотрудникам материальную помощь в случае заболевания COVID-19, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что руководители предприятий инфраструктуры должны заботиться о безопасности и здоровье своих сотрудников.

"Специалисты, у которых был диагностирован и подтвержден коронавирус, получат материальную помощь в размере до 10 тыс. грн в случае тяжелого течения заболевания и до 6 тыс. грн - если болезнь проходила без осложнений", - сообщил министр.

По его словам, такое решение было принято комиссией "Укрзализныци", которая занимается социальной защитой работников компании.