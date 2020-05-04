Экономика

09:12 04.05.2020

Нефть дешевеет на опасениях возобновления торговой войны США-КНР, Brent на уровне $25,97 за баррель

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Нефть дешевеет на опасениях возобновления торговой войны США-КНР, Brent на уровне $25,97 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник на информации о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 КВ составляет $25,97 за баррель, что на $0,47 (1,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 1 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,04 (0,15%), до $26,44 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился в цене на $1,4 (7,08%) - до $18,38 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $19,78 за баррель, поднявшись на $0,94 (5%).

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

"Трамп, по некоторым данным, рассматривает возможность введения дополнительных пошлин для китайских товаров, - отмечают аналитики AxiCorp. - Это повышает риски для рынка".

"Возобновление торговой войны США и Китая губительно для цен на нефть в долгосрочной перспективе", - цитирует экспертов Dow Jones.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью для балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

"Планируемое сокращение добычи будет рекордным, однако эксперты не забывают об огромном избытке нефти на мировом рынке, что ограничивает подъем цен", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 53 единицы - до 325 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes. Снижение их числа было отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Теги: #цены #нефть
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