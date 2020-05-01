На программу кредитов малому и среднему бизнесу запланировано 30 млрд грн, на увеличение пособия и помощь закрывшимся работодателям еще 6 млрд грн - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что государство выступит гарантом получения кредитов малым и средним бизнесом под 3-5%.

"Прежде всего, это программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, а следовательно, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство.

Всего на эту программу планируется до 30 млрд гривен", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.

Зеленский указал, что дополнительно 6 млрд грн направлены на увеличение минимального пособия по безработице, а также на помощь работодателям, которые из-за коронавируса остановили свою деятельность.

"Они смогут получить от государства компенсацию для выплаты зарплат своим работникам", - указал он.