Экономика

12:29 01.05.2020

Набсовет "Нафтогаза" поручил правлению ограничить зарплаты руководства на период карантина

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Набсовет "Нафтогаза" поручил правлению ограничить зарплаты руководства на период карантина

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" поручил правлению компании выполнить законодательные требования по ограничению размера заработной платы и вознаграждений руководства в период карантина, сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о требованиях, указанных в законе № 3279-д "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

"Закон, принятый Верховной Радой Украины 13 апреля 2020 года, требует установить заработную плату правления и вознаграждение членов наблюдательного совета государственных компаний на уровне, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы. Соответствующее требование действует с 1 апреля и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин", - указывается в сообщении.

Правление компании обязуется разработать механизм выполнения требований закона и уведомить наблюдательный совет о предпринятых мерах.

"Нафтогаз" был и остается законопослушным и ответственным членом украинского общества - сразу после вступления в силу закона, который ограничивает максимальный размер заработной платы руководящих органов государственных компаний, мы остановили выплату заработной платы и всех других вознаграждений членам правления компании", - сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Теги: #нафтогаз #карантин #зарплаты #коболев
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