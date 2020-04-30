Экономика

20:54 30.04.2020

Нацбанк на дебютном аукционе 90-дневного рефинансированию удовлетворил 9 банков на 6,9 млрд грн

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Нацбанк на дебютном аукционе 90-дневного рефинансированию удовлетворил 9 банков на 6,9 млрд грн

 

Национальный банк Украины (НБУ) на дебютном аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки девяти банков на 6,9 млрд грн.

Согласно сообщению на сайте банка, ставка рефинансирования является постоянной – на уровне учетной ставки НБУ (8%).

Как сообщалось, Нацбанк будет проводить такие тендеры каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня.

Кроме того, 28 апреля регулятор установил плавающую ставку по долгосрочным кредитам рефинансирования на срок от 1 до 5 лет, дебютный тендер по которым назначен на 8 мая. Министерство финансов Украины на первых после месячного перерыва первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) смогло привлечь 5,4 млрд грн и $164 млн, заплатив за это относительно небольшим повышением ставки. Согласно информации на сайте ведомства, по гривневым бумагам ставка отсечения составила 11,3%, ставка отсечения – 11,3%, тогда как на последних аукционах 3 марта по 6-мес. бумагам эти ставки составляли соответственно 9,9% и 10% годовых.

 

Теги: #нбу #банки #рефинансирование #тендер
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