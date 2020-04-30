Экономика

19:57 30.04.2020

После пандемии выиграет тот, кто лучше всего был готов к цифровой трансформации - Шимкив

2 мин читать
После пандемии выиграет тот, кто лучше всего был готов к цифровой трансформации - Шимкив

Пандемия COVID-19 станет толчком для развития тех стран, которые будут готовы инвестировать в диджитализацию и цифровую трансформацию. Об этом в эфире радио НВ заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. 

Он подчеркнул, что глобальный карантин кардинально изменит поведенческую модель человека, и, как следствие, многие социальные модели. По мнению Шимкива, не останется ни одной индустрии в мире, которая выйдет из карантина без потерь. Но те компании и страны, которые активно внедряли диджитализацию до пандемии - смогут их минимизировать.

"В "Дарнице" решение о цифровизации мы приняли много лет назад. У нас вся инфраструктура в облаке. Поэтому на нас карантин и переход в частично удаленную работу никак не повлиял. У нас даже маршрут транспорта, который должен привезти наших рабочих на завод, рассчитывается автоматически. Мы используем очень много цифровых технологий во всех наших процессах, многие из которых автоматизированы. Кроме того, мы и раньше уделяли большое внимание вопросу защиты нашего персонала, его безопасности, доступу к лекарственным препаратам. Все наши сотрудники обеспечены медицинской страховкой. Да, есть риски, но их преодоление зависит от грамотного управления и знания того, как их минимизировать", - подчеркнул Шимкив.

"Из-за пандемии COVID-19 проиграют не только отдельные отрасли. Проиграет и глобальная экономика. Но в то же время она создаст и новые возможности для развития бизнеса, для создания нового бизнеса. Но те предприятия, которые не готовы к цифровой трансформации, к работе удаленно - вряд ли смогут восстановиться после окончания карантина", - добавил он.

В дальнейшем, по мнению главы совета директоров Darnitsa Group, кроме глобальной цифровой трансформации и диджитализации, страны будут увеличивать инвестирование в клинические испытания по поиску новых решений в иммунологии и изучении природы вирусов. Также, спрогнозировал Шимкив, кардинальные изменения ждут медицинскую отрасль.

"Подходы к медицине точно изменятся. Будет совершенствоваться вопрос тестирования пациентов, сегментирование населения по рискам, мониторинг, обеспечение защиты и безопасности врачей. Мы все придем к необходимости развития телемедецины, реструктуризации и реорганизации больниц и госпиталей. Медицинскую систему в мире ждут достаточно серьезные изменения", - заключил Шимкив.

Теги: #дарница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:46 28.04.2020
"Дарница" начала сотрудничество с сервисом доставки лекарств Liki24.com

"Дарница" начала сотрудничество с сервисом доставки лекарств Liki24.com

11:49 25.03.2020
"Дарница" готова производить гидроксихлорохин/хлорохин при условии госзаказа

"Дарница" готова производить гидроксихлорохин/хлорохин при условии госзаказа

10:35 25.03.2020
"Дарница" готова производить препараты для борьбы с коронавирусом

"Дарница" готова производить препараты для борьбы с коронавирусом

09:03 18.03.2020
«Дарница» и Zagoriy Foundation передают аппараты вентиляции легких Киевской больнице скорой помощи

«Дарница» и Zagoriy Foundation передают аппараты вентиляции легких Киевской больнице скорой помощи

16:04 03.03.2020
"Дарница" ускорила процесс разработки препаратов благодаря SAP/OpenText

"Дарница" ускорила процесс разработки препаратов благодаря SAP/OpenText

19:52 04.12.2019
Из-за дискриминации отечественной фармы страдают украинские пациенты – Шимкив

Из-за дискриминации отечественной фармы страдают украинские пациенты – Шимкив

16:40 16.10.2019
Фармфирма "Дарница" планирует развитие на зарубежных рынках за счет приобретения иностранных компаний

Фармфирма "Дарница" планирует развитие на зарубежных рынках за счет приобретения иностранных компаний

10:52 07.08.2019
Пожар возле станции метро "Дарница" в Киеве локализован

Пожар возле станции метро "Дарница" в Киеве локализован

10:27 07.08.2019
В Киеве на территории рынка возле станции метро "Дарница" горят павильоны

В Киеве на территории рынка возле станции метро "Дарница" горят павильоны

15:32 24.07.2019
Елена Филинюк из Abbott Laboratories стала директором коммерческого департамента "Дарницы"

Елена Филинюк из Abbott Laboratories стала директором коммерческого департамента "Дарницы"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПОТУРАЕВ МЕДИА

Падение доходов на медиарынке составило 35% - Потураев

ЛАГАРД ЕС КОРОНАВИРУС ПРОГНОЗ ВВП

Лагард предупреждает о беспрецедентном спаде в еврозоне из-за коронавируса, ждет падения ВВП на 5-12% в 2020г

УКРЭКСИМБАНК УКРАВТОДОР ЗЕЛЕНСКИЙ ТРАНШ ДОРОГА

Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

ЕЦБ СТАВКИ

ЕЦБ сохранил ключевые ставки, объявил о готовности увеличить масштаб программы выкупа облигаций

ОБЩЕПИТ ПИТАНИЕ РЕСТОРАНЫ БИЗНЕС

Из 30 тыс. заведений общественного питания в Украине, 12 тыс. ликвидированы из-за кризиса - нардеп Потураев

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕЦБ проведет 7 раундов размещения средств в рамках новой антикризисной программы кредитования

Госказначейство 29 апреля возместило 6,4 млрд грн ПДВ компаниям

Пять крупнейших банков Китая увеличили чистую прибыль в I квартале

Reckitt Benckiser увеличила выручку в I квартале на фоне роста спроса на чистящие средства

"Киевстар" провел изменения в набсовете

"Укрзализныця" планирует закупить 6 тыс. тонн дизтоплива за 110 млн грн по рамочному соглашению, срок подачи предложений до 4 мая

Падение доходов на медиарынке составило 35% - Потураев

"Киевтеплоэнерго" к концу межотопительного сезона отремонтирует 11 водонагревательных котлов – директор СП "Киевские ТЭЦ"

"Vodafone Украина" выкупил и аннулировал собственные евробонды на $690 тыс.

"Укрзализныця" своевременно выполняет обязательства по всем заимствованиям – и.о. главы компании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА