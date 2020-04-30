ЕЦБ проведет 7 раундов размещения средств в рамках новой антикризисной программы кредитования

Программа экстренного выделения банкам нецелевых долгосрочных кредитов в условиях пандемии коронавируса (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO), объявленная Европейским центральным банком (ЕЦБ) в четверг, предусматривает семь раундов размещения денежных средств, говорится в пресс-релизе ЕЦБ с разъяснением условий новой программы.

Размещение денежных средств будет проводиться под ставку на 25 базисных пунктов ниже базовой процентной ставки в течение всего срока действия программы PELTRO. В настоящее время, базовая ставка по кредитам ЕЦБ находится на нулевом уровне.

Центробанк будет удовлетворять заявки на привлечение денежных средств в полном объеме.

"Эти операции дадут поддержку в плане ликвидности финансовой системе еврозоны и будут способствовать спокойному функционированию денежных рынков, обеспечивая эффективный защитный механизм после завершения срока действия программы долгосрочного кредитования банков (LTRO), проводимой с марта 2020 года", - говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

Для программы PELTRO будут действовать смягченные ранее в этом месяце европейским Центробанком требования к обеспечению по кредитам.

Первый раунд размещения денежных средств в рамках этой программы пройдет с 19 по 21 мая 2020 года.