Экономика

19:30 30.04.2020

Госказначейство 29 апреля возместило 6,4 млрд грн ПДВ компаниям

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Госказначейство 29 апреля возместило 6,4 млрд грн ПДВ компаниям

Государственная казначейская служба (ГКСУ) возместила 29 апреля 6,4 млрд грн, всего за апрель на эту дату бюджетное возмещение указанного налога составило 11,77 млрд грн.

Согласно данным ГКСУ, общий объем возмещенного НДС в апреле составил 12,2 млрд грн, что на 3,1% больше по сравнению с апрелем-2019.

Как сообщалось, на этой неделе компании начали заявлять о задержках с бюджетым возмещением НДС. В частности, горно-металлургическая группа "Метинвест" сообщила о невозмещении ей в автоматическом режиме около 1 млрд грн НДС.

Министр финансов Сергей Марченко пояснил это "вопросами к реестрам, которые были поданы в казначейство".

Теги: #ндс #возмещение
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