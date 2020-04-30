Reckitt Benckiser увеличила выручку в I квартале на фоне роста спроса на чистящие средства

Британская Reckitt Benckiser Group Plc отчиталась о росте выручки в первом квартале 2020 года на фоне увеличения продаж чистящих средств в связи с пандемией коронавируса.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в январе-марте подскочила на 12,3% и составила 3,54 млрд фунтов стерлингов ($4,4 млрд) за счет хороших показателей сегментов гигиены и здоровья.

Сопоставимые продажи увеличились на 13,3% в годовом выражении.

Сопоставимые продажи в подразделении товаров для гигиены выросли на 12,8%, при этом активный рост наблюдался на большинстве рынков. Показатель в подразделении товаров для здоровья увеличился на 13,6%.

Компания ожидает, что результаты в 2020 году будут лучше, чем прогнозировалось изначально, однако прогноз остается неопределенным из-за ситуации с пандемией коронавируса на рынках компании.

Акции Reckitt Benckiser прибавляют в цене 3,6% на торгах в Лондоне в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 8,3% и составляет 45,45 млрд фунтов стерлингов.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cilit Bang и Vanish, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex, более чем в 200 странах мира.