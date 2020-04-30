"Укрзализныця" планирует закупить 6 тыс. тонн дизтоплива за 110 млн грн по рамочному соглашению, срок подачи предложений до 4 мая

АО "Укрзализныця" планирует закупить три партии по 2 тыс. тонн дизельного топлива для нужд железнодорожной отрасли общей ориентировочной стоимостью 110 млн грн.

Как отмечается в сообщении на сайте компании, конечный срок подачи тендерных предложений от участников рамочного соглашения - до 10:00 4 мая 2020 года, минимальный шаг понижения цены при проведении аукциона - 0,5%.

Как сообщалось, " Укрзализныця" 22 апреля заключила рамочное соглашение со всеми 12 поставщиками дизельного топлива, которые присоединились к тендерному процессу компании. Документы на участие в конкурсе УЗ по заключению рамочного соглашения на закупку дизтоплива подали компании "Алпен Трейд", "ОККО Контракт", "Альянс Энерго Трейд", "Анвитрейд", "Торговый дом "Газтрим", "Торговый дом "Сокар Украина", "Глуско Украина", "Оил-Трейд 2018", "Торум", "Укргаздобыча", "Ливайн Торг" и "Южная топливно-экспедиционная компания".

Общая потребность в закупке дизтоплива для нужд ж/д отрасли на 2020 год, по предварительным расчетам УЗ, достигает 350 тыс. тонн.

В конце прошлого года "Укрзализныця" заявила, что планирует закупить более половины дизельного топлива на 2020 год по рамочному соглашению.