"Киевстар" провел изменения в набсовете

Акционеры "Киевстар" на внеочередном собрании 28 апреля 2020 года провели кадровые перестановки в наблюдательном совете общества.

Согласно сообщению компании, в частности, членами набсовета повторно назначены сроком на три года Йогеш Санджив Малик (главный директор по технологиям VEON), Киркгез Мурат (заместитель финансового директора группы VEON).

Помимо того акционеры компании ввели в состав набсовета Александра Казбеги (главный директор группы VEON по стратегии), Серджи Херреро Ногаеру (со-главный исполнительный директор группы VEON) и Каана Мухтерема Терзиоглу (со-главный исполнительный директор группы VEON, председатель Совета директоров российского ПАО "ВымпелКом", ранее был главным исполнительным директором Turkcell).

В то же время собрание уволило с должности главы набсовета и вывело из его состава Йонсена Кьель Мортена, а также вывело из состава набсовета Жаклин Терезу Симмондс (главный руководитель по управлению персоналом VEON).

Как сообщалось, "Киевстар" в 2019 года увеличил доход на 19,6% по сравнению с 2018 годом - до 22,392 млрд грн, EBITDA - на 39,4%, до 14,683 млрд грн. Количество абонентов мобильной связи по итогам четвертого квартала сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 26,2 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 10,8% - до 1 млн.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).