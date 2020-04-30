Падение доходов на медиарынке составило 35% - Потураев

Падение доходов медиарынка в связи с пандемией коронавируса и сопутствующим ей экономическим кризисом составило 35%, что ставит под угрозу украинское информационное пространство, заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что опасность куда больше. По тем данным, которые мы получаем, по состоянию на сейчас падение доходов на медиа-рынке составило 35%. Это очень много. Поэтому вопрос есть даже по поводу олигархических СМИ, не только независимых… Положение финансово-промышленных групп, которые владеют этими каналами, тоже не безоблачное, мягко говоря, и перспективы не безоблачные, поэтому нас могут ждать серьезные потрясения на этом рынке, которые затронут не только независимые медиа, которые тоже в очень тяжелой ситуации находятся, но и крупные медиагруппы", - сказал Потураев.

Депутат убежден, что в связи с этим необходимо предпринять шаги по защите отечественной медиа-индустрии от российского влияния.

"В связи с этим мы должны серьезнейшим образом думать о том, чтобы сохранить украинскую медиаиндустрию, поскольку сосед-агрессор – Россия не скупится и не будет скупиться в вопросах поддержки своих медиа, несмотря на цены на нефть, потому что их режим во многом держится на медиа и на пропаганде, которая через них идет. Имея агрессивную медиа-среду по соседству, которая еще и постоянно пытается проводить экспансию в наше информационное пространство, мы должны очень серьезно думать: как помочь пережить этот "коронакризис" нашим украинским медиа", - добавил Потураев.



Полный текст интервью будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"