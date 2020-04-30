Экономика

16:48 30.04.2020

Падение доходов на медиарынке составило 35% - Потураев

2 мин читать
Падение доходов на медиарынке составило 35% - Потураев

Падение доходов медиарынка в связи с пандемией коронавируса и сопутствующим ей экономическим кризисом составило 35%, что ставит под угрозу украинское информационное пространство, заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что опасность куда больше. По тем данным, которые мы получаем, по состоянию на сейчас падение доходов на медиа-рынке составило 35%. Это очень много. Поэтому вопрос есть даже по поводу олигархических СМИ, не только независимых… Положение финансово-промышленных групп, которые владеют этими каналами, тоже не безоблачное, мягко говоря, и перспективы не безоблачные, поэтому нас могут ждать серьезные потрясения на этом рынке, которые затронут не только независимые медиа, которые тоже в очень тяжелой ситуации находятся, но и крупные медиагруппы", - сказал Потураев.

Депутат убежден, что в связи с этим необходимо предпринять шаги по защите отечественной медиа-индустрии от российского влияния.

"В связи с этим мы должны серьезнейшим образом думать о том, чтобы сохранить украинскую медиаиндустрию, поскольку сосед-агрессор – Россия не скупится и не будет скупиться в вопросах поддержки своих медиа, несмотря на цены на нефть, потому что их режим во многом держится на медиа и на пропаганде, которая через них идет. Имея агрессивную медиа-среду по соседству, которая еще и постоянно пытается проводить экспансию в наше информационное пространство, мы должны очень серьезно думать: как помочь пережить этот "коронакризис" нашим украинским медиа", - добавил Потураев.


Полный текст интервью будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #потураев #медиа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:25 30.04.2020
Разумков очень хорошо выполняет роль медиатора в парламенте - Потураев

Разумков очень хорошо выполняет роль медиатора в парламенте - Потураев

17:23 30.04.2020
Нардеп Потураев заявляет об отсутствии оснований сомневаться в независимости расследования по "пленкам Лероса"

Нардеп Потураев заявляет об отсутствии оснований сомневаться в независимости расследования по "пленкам Лероса"

16:56 30.04.2020
"UA "Суспильне" должно стать альтернативой непроукраинским информационным телеканалам – Потураев

"UA "Суспильне" должно стать альтернативой непроукраинским информационным телеканалам – Потураев

15:07 30.04.2020
К дискуссии по законопроекту о противодействии дезинформации мы вернемся не раньше осени - Потураев

К дискуссии по законопроекту о противодействии дезинформации мы вернемся не раньше осени - Потураев

13:13 30.04.2020
Профильный комитет Рады отправил на повторное первое чтение законопроект "О медиа"

Профильный комитет Рады отправил на повторное первое чтение законопроект "О медиа"

12:54 06.04.2020
Посольство США в Украине призвало РФ прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов

Посольство США в Украине призвало РФ прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов

19:20 27.03.2020
Ассоциации медиа бизнеса, региональных издателей и НСЖУ призывают власть поддержать информационную безопасность населения в условиях карантина

Ассоциации медиа бизнеса, региональных издателей и НСЖУ призывают власть поддержать информационную безопасность населения в условиях карантина

15:08 25.03.2020
Перенос Олимпиады в Токио нанес удар крупнейшим медиакомпаниям США

Перенос Олимпиады в Токио нанес удар крупнейшим медиакомпаниям США

10:47 19.03.2020
Издательство "Украинский Медиа Дом" уходит на карантин, "КП в Украине", "АиФ" и "Корреспондент" временно выходить не будут

Издательство "Украинский Медиа Дом" уходит на карантин, "КП в Украине", "АиФ" и "Корреспондент" временно выходить не будут

18:46 17.03.2020
Megogo сообщает о росте длительности пользования сервисом на 22%, трафик в будни почти сравнялся с выходными

Megogo сообщает о росте длительности пользования сервисом на 22%, трафик в будни почти сравнялся с выходными

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЛАГАРД ЕС КОРОНАВИРУС ПРОГНОЗ ВВП

Лагард предупреждает о беспрецедентном спаде в еврозоне из-за коронавируса, ждет падения ВВП на 5-12% в 2020г

УКРЭКСИМБАНК УКРАВТОДОР ЗЕЛЕНСКИЙ ТРАНШ ДОРОГА

Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

ЕЦБ СТАВКИ

ЕЦБ сохранил ключевые ставки, объявил о готовности увеличить масштаб программы выкупа облигаций

ОБЩЕПИТ ПИТАНИЕ РЕСТОРАНЫ БИЗНЕС

Из 30 тыс. заведений общественного питания в Украине, 12 тыс. ликвидированы из-за кризиса - нардеп Потураев

США ФРС ИТОГИ ЗАСЕДАНИЕ

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, как и ожидалось

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" провел изменения в набсовете

"Укрзализныця" планирует закупить 6 тыс. тонн дизтоплива за 110 млн грн по рамочному соглашению, срок подачи предложений до 4 мая

"Vodafone Украина" выкупил и аннулировал собственные евробонды на $690 тыс.

"Укрзализныця" своевременно выполняет обязательства по всем заимствованиям – и.о. главы компании

"Укрпошта" в I кв. получила 90 млн грн чистой прибыли, увеличив чистый доход на 12%

Лагард предупреждает о беспрецедентном спаде в еврозоне из-за коронавируса, ждет падения ВВП на 5-12% в 2020г

Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

ЕЦБ сохранил ключевые ставки, объявил о готовности увеличить масштаб программы выкупа облигаций

Из 30 тыс. заведений общественного питания в Украине, 12 тыс. ликвидированы из-за кризиса - нардеп Потураев

Экономика Италии вошла в рецессию в I квартале, безработица в марте неожиданно упала

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА