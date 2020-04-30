Экономика

15:17 30.04.2020

Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

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Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

АО "Укрэксимбанк" и Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") при участии президента Украины Владимира Зеленского подписали соглашение о предоставлении первого транша на обновление дорог в Украине в объеме 5,782 млрд грн из суммы финансирования, которая составит 19,3 млрд грн.

"Несмотря на карантинные мероприятия в нашей стране, самое главное, что государство работает и вместе с банковской сферой и строительными компаниями строит километры дорог и "сшивает" нашу страну! Как я уже говорил, дороги, мосты – это приоритет", - отметил Зеленский после подписания соглашения, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что программа "Большая стройка" – это имидж Украины как страны с современными и качественными дорогами, по которой можно путешествовать. Президент также отметил, что программа будет способствовать созданию новых рабочих мест.

В пресс-службе президента отмечают, что привлечение "Укравтодором" средств от Укрэксимбанка под госгарантии стало возможным благодаря принятию законов о внесении изменений в бюджет, которые Зеленский подписал 4 февраля 2020 года, а благодаря решению Национального банка о снижении учетной ставки процентная ставка по кредиту составит 10,5% годовых.

"Мы, как государственный банк, поддерживаем "Большую стройку". С подписанием соглашения "Укравтодор" получит первый транш в сумме 5,782 млрд грн по ставке 10,5% годовых, что на 2% ниже, чем предусмотрел Кабмин", - отметил председатель правления АО Укрэксимбанк Евгений Мецгер.

Он сообщил, что Укрэксимбанк готов стать финансовым партнером "Большой стройки" и подставить финансовое и сервисное плечо всем компаниям, в частности подрядным, которые будут задействованы в возведении объектов этой программы.

"Суммарно в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения", - подчеркнули в пресс-службе главы государства.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 1 апреля утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для Госагентства автомобильных дорог ("Укравтодор") на общую сумму до 19,27 млрд грн.

Согласно решению Кабмина, "Укравтодор" осуществит эмиссию пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым будут обеспечены государственной гарантией. Срок обращения облигаций – от одного года до пяти лет в зависимости от серии. Облигации "Укравтодора" подлежат выкупу государственным Укрэксимбанком.

"Укравтодор" уже начал выпуск этих облигаций под госгарантии, разместив первую серию на 5,8 млрд грн.

Теги: #укрэксимбанк #укравтодор #зеленский #транш #дорога
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