Экономика

13:24 30.04.2020

Безработица в еврозоне в марте выросла слабее прогноза - до 7,4%

1 мин читать
Безработица в еврозоне в марте выросла слабее прогноза - до 7,4%

Безработица в 19 странах еврозоны в марте увеличилась до 7,4% по сравнению с 7,3% месяцем ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Аналитики ожидали более существенного скачка - до 7,7%, сообщает Trading Economics. На уровне 7,4% безработица в регионе находилась в период с октября прошлого года по январь этого года.

Количество безработных в еврозоне в марте выросло на 197 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем - до 12,156 млн человек.

В странах ЕС безработица поднялась до 6,6% с 6,5% в марте, число безработных повысилось на 241 тыс. и достигло 14,141 млн.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне в марте составила 15,8% по сравнению с 15,4% месяцем ранее, в Евросоюзе показатель вырос до 15,2% с 14,8%.

Самые низкие показатели безработицы в Европе зафиксированы в Чехии (2%), Нидерландах (2,9%) и Польше (3%).

Один из самых высоких уровней безработицы по-прежнему отмечен в Испании - 14,5%. В Греции безработица равнялась до 16,4% по состоянию на январь (последние доступные данные) и была худшей в Европе.

Теги: #рынок_труда #ес #безработица
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 30.04.2020
Представитель ЕК: позиция ЕС в отношении России остается неизменной: сначала полное выполнение Минских договоренностей, потом – все остальное

Представитель ЕК: позиция ЕС в отношении России остается неизменной: сначала полное выполнение Минских договоренностей, потом – все остальное

12:15 30.04.2020
ВВП еврозоны в I квартале упал на рекордные 3,8%, ожидалось снижение на 3,5%

ВВП еврозоны в I квартале упал на рекордные 3,8%, ожидалось снижение на 3,5%

22:26 29.04.2020
ЕС готов начать средиземноморскую операцию по контролю над оружейным эмбарго в отношении Ливии

ЕС готов начать средиземноморскую операцию по контролю над оружейным эмбарго в отношении Ливии

21:00 29.04.2020
ЕС готов начать средиземноморскую операцию по контролю над оружейным эмбарго в отношении Ливии

ЕС готов начать средиземноморскую операцию по контролю над оружейным эмбарго в отношении Ливии

20:42 29.04.2020
Европейский инвестиционный банк подключился к финансированию создания вакцины против COVID-19

Европейский инвестиционный банк подключился к финансированию создания вакцины против COVID-19

17:36 29.04.2020
ЕС выделяет странам Западных Балкан более 3,3 млрд евро на восстановление экономики

ЕС выделяет странам Западных Балкан более 3,3 млрд евро на восстановление экономики

17:01 29.04.2020
Около 1,6 млрд человек в мире лишатся средств к существованию из-за продления изоляции - МОТ

Около 1,6 млрд человек в мире лишатся средств к существованию из-за продления изоляции - МОТ

14:37 29.04.2020
Из-за действующей налоговой политики более 2 млн предпринимателей могут пополнить ряды безработных – нардеп Южанина

Из-за действующей налоговой политики более 2 млн предпринимателей могут пополнить ряды безработных – нардеп Южанина

14:11 29.04.2020
Начиная с декабря 2019 года ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям с Донбасса по программе FinancEast

Начиная с декабря 2019 года ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям с Донбасса по программе FinancEast

20:45 28.04.2020
Эпидемия коронавируса не угрожает сбоями энергосистеме ЕС - министры

Эпидемия коронавируса не угрожает сбоями энергосистеме ЕС - министры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США ФРС ИТОГИ ЗАСЕДАНИЕ

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, как и ожидалось

ШМЫГАЛЬ УКРАИНЦЫ КАБМИН ТРУДОУСТРОЙСТВО ЕВРОПА

Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль

НАБУ ТРАНШ МВФ

МВФ предупредил о возможных проблемах в случае законодательного посягательства на независимость НАБУ

ОБЛИГАЦИИ УКРАВТОДОР

"Укравтодор" начал выпуск облигаций под госгарантии, разместив первую серию на 5,8 млрд грн

КОНТРАКТ КАДРЫ ЛЮБЧЕНКО МИНФИН

Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

ПОСЛЕДНЕЕ

Экономика Италии вошла в рецессию в I квартале, безработица в марте неожиданно упала

Украина провела тестовые поставки газа в Польшу из Словакии и своих ПХГ на случай остановки работы газопровода "Ямал-Европа"

"Укрспирт" поставил 4 млн л сырья для антисептиков, завершил его производство

В Луганской области с 1 мая откроют агропродовольственные рынки

Падение ВВП Франции было рекордным в I квартале - 5,8%, экономика вошла в рецессию

Рада в четверг рассмотрит законопроект об урегулировании долгов на старом рынке электроэнергии с эмиссией ОВГЗ

Газпром исправит счета за газ для PGNiG после решения суда

Microsoft в III финквартале увеличила чистую прибыль на 22%, лучше прогноза

Беларусь с мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в 7,7 раза

Небанковские финучреждения в І квартале увеличили уплату налога на прибыль на 26,9%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА