Безработица в еврозоне в марте выросла слабее прогноза - до 7,4%

Безработица в 19 странах еврозоны в марте увеличилась до 7,4% по сравнению с 7,3% месяцем ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Аналитики ожидали более существенного скачка - до 7,7%, сообщает Trading Economics. На уровне 7,4% безработица в регионе находилась в период с октября прошлого года по январь этого года.

Количество безработных в еврозоне в марте выросло на 197 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем - до 12,156 млн человек.

В странах ЕС безработица поднялась до 6,6% с 6,5% в марте, число безработных повысилось на 241 тыс. и достигло 14,141 млн.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне в марте составила 15,8% по сравнению с 15,4% месяцем ранее, в Евросоюзе показатель вырос до 15,2% с 14,8%.

Самые низкие показатели безработицы в Европе зафиксированы в Чехии (2%), Нидерландах (2,9%) и Польше (3%).

Один из самых высоких уровней безработицы по-прежнему отмечен в Испании - 14,5%. В Греции безработица равнялась до 16,4% по состоянию на январь (последние доступные данные) и была худшей в Европе.