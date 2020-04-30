Украина провела тестовые поставки газа в Польшу из Словакии и своих ПХГ на случай остановки работы газопровода "Ямал-Европа"

Украина осуществила тестовые поставки природного газа из Словакии в Польшу через свою газотранспортную систему (ГТС), а также из своих подземных хранилищ (ПХГ) в Польшу, сообщила глава "ОГТСУ" Сергей Макогон на своей странице в "Фейсбук".

Он напомнил, что транзитный контракт между Польшей и РФ на поставки по газопроводу "Ямал-Европа" мощностью 33 млрд куб. м заканчивается 18 мая 2020 года. О финальных договоренностях пока не известно. Также по состоянию на 27 апреля "Газпром" не выполнял решение Стокгольмского арбитража по пересмотру формулы цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа".

"С целью подготовки к разным возможным сценариям развития ситуации по заказу ряда трейдеров были проведены тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через ГТС Украины в режиме #shorthaul, а также поставки из ПХГ Украины в Польшу. Данные поставки подтвердили возможность полностью обеспечить необходимым ресурсом Польшу в случае прекращения/сокращения поставок из РФ", - отметил Макогон.

"Украина еще раз доказала, что продолжает оставаться важным элементом энергетической безопасности Европы", - резюмировал он.

Как сообщалось, PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

Стокгольмский арбитраж 30 марта 2020 года принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Решение суда обязательно к исполнению, хотя может быть обжаловано в течение 60 дней. "Газпром" продолжил выставлять PGNiG счета по старой формуле и пока не вернул присужденную польской стороне компенсацию переплаты.

Заместитель министра государственных активов Польши (а в прошлом - вице-президент PGNiG) Януш Ковальский дал очень резкое и эмоциональное интервью изданию Wprost, высказавшись именно за жесткий вариант исполнения решения суда, заявив, что по его информации, именно в этом направлении работает PGNiG.

Польская компания 30 апреля сообщила, что "Газпром" согласился внести изменения в выставляемые счета за поставку газа в адрес польской PGNiG после решения арбитража о смене формулы цены контракта.

"Газпром" заявляет о введении новых ценовых условий для Ямальского контракта. "Газпром" заявил, что будет корректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года. Заявление "Газпрома" соответствует ожиданиям PGNiG в отношении полного и немедленного исполнения решения Арбитражного суда", - говорится в пресс-релизе PGNiG.